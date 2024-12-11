"Vakıflar İdaresi'ndeki harcamalar şeffaflıkla paylaşılmalı"

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli,, Meclis'te Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin bütçesi görüşüldüğü sırada söz alarak, Vakıflar İdaresi’nin ülkenin en köklü kurumu olduğuna dikkat çekerek, Vakıflar İdaresi’nin ülkede uluslararası tanınmışlığı olan 2 kurumdan biri olduğunu kaydetti.

Vakıflar İdaresi’nin uzun yıllar boyunca okullar yaptığını, okullara, kurumlara, devlet binalarına destekler yaptığını, sosyal konutlar inşa ettiğini ve daha birçok önemli hizmette bulunduğunu belirten İncirli, bu hizmetlere örnekler verdi, bunların asla unutulamayacağını söyledi.

Yaklaşık 500 milyon TL’lik bütçesi olan Vakıflar İdaresi’nin büyük bir bütçe olduğunu, bazı bakanlıklardan çok daha büyük olduğunu belirten İncirli, “Önemli bir Kurum ama bütçesi de çok önemli.” diye konuştu. İncirli, Vakıflar’ın kendi gelirleri olduğunu da hatırlatarak, bu ülkedeki her bir kuruşun Kıbrıslı Türklerin milli serveti olduğunu, harcamaların şeffaflıkla paylaşılması zorunluluğu olduğunu kaydetti.

Vakıflar İdaresi’nin bütçesi incelendiğinde özellikle bazı kalemlerdeki bütçelerin dikkat çektiğini belirten İncirli, 48 milyonluk “dıştan hizmet alımı” kaleminde yer alan hizmetlerin ne olduğunu sordu. İncirli, bunun yanında, 2 farklı 30 milyon TL’lik “diğer hizmet alımı” kalemi olduğunu da söyleyerek, faaliyet raporunda bu hizmet alımlarına denk gelecek faaliyetleri göremediğini ifade etti. En büyük kalemin ise 203 milyon TL ile “sosyal amaçlı transferler” olduğunu söyleyen İncirli, bu harcamaların kamuoyu ile paylaşılması çağrısında bulundu.

Geçmişte birçok eser bırakan Vakıflar İdaresi’nin bugün ne bırakacağını soran İncirli, ülke için bu kadar değerli bir kurumun çok daha uzun yıllar yaşayabilmesi için şeffaflıktan uzaklaşmaması gerektiğini kaydetti. Vakıflar İdaresi’nin yeni yönetime başarılar dileyen Milletvekili İncirli, bu konularda hassasiyet göstermeleri temennisinde bulundu

CTP Milletvekili Salahi Şahiner de İncirli ardından söz alarak, geçen günlerde Vakıflar İdaresi’nin narenciye arazisinin 10 yıllığına kiralanmasına yönelik ihalesine işaret ederek, bu ihalenin bölgedeki vatandaşlar tarafından duyulmadığını savundu. Şahiner, ihale duyuru yöntemlerinin daha şeffaf ve geniş kapsamlı olması çağrısında bulundu.