Vakıflar İdaresi Limasol bölgesindeki cami ve mezarlıkları yerinde inceledi

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF), Limasol bölgesinde yer alan cami ve mezarlıkları yerinde inceledi. İncelemelerde, bölgedeki önemli ibadet yerleri ve mezarlıkların durumu değerlendirildi.

Vakıflar’dan yapılan açıklamaya göre ziyaret edilen yerler arasında Limasol Camii (Kebir), Limasol Köprülü Camii, Limasol Aşağı Binatlı Polemitya Camisi ve Limasol Yukarı Binatlı Camisi yer aldı. Ayrıca, Camii Kebir bahçesindeki Osmanlı kabirleri ve Köprülü Camii'nin bahçesindeki kabirler de incelendi. Limasol Türk Mezarlığı'nın Binatlı bölgesindeki durumu da değerlendirildi.

Tarihi ve kültürel mirasın korunması açısından büyük önem taşıyan bu incelemelerle ibadet yerlerinin ve mezarlıkların koruma altına alınmasının hedeflendiği kaydedilen açıklamada, yapılan kontrollerin ardından gerekli bakım ve onarım çalışmalarının planlanacağı belirtildi.