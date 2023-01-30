Vakıflar İdaresi: Hala Sultan Tekkesi’nin bahçesine taverna izni verilmesi kabul edilemez

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, medyada yer alan haberlere göre; Kıbrıs İçişleri Bakanlığı’nın Larnaka’daki Hala Sultan Tekkesi’nin bahçesine taverna yapılması için izin verildiğini ifade etti.

Yazılı açıklama yapan Vakıflar İdaresi, Kültürel Miras Teknik Komitesi’ne danışılıp, izin alınmaksızın Hala Sultan Tekkesi’ne herhangi bir müdahale yapılmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.

“Kültürel Mirasımızın korunmayarak bir tehdit ile karşıkarşıya gelmesi tüm koruma çalışmaların durmasına neden olacaktır” denilen açıklamada, “En kısa zamanda bu yanlış düşünceden acilen dönülmesi gerekmektedir” değerlendirmesinde bulunuldu.