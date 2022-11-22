Vakıflar Bankası’ndaki görevden alma girişimi, mahkemeye takıldı!

Vakıflar Bankası’nda, seçim yasaklarına saatler kala Yönetim Kurulu Başkanı ve bir üyesi değiştirilmek istendi, karar Yüksek Mahkeme’ye takıldı.

Üst’El Hükümeti’nin Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı bünyesinde bulunan Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan İbrahimoğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinden Hüseyin Tabur, 15 Kasım tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararla görevden alınmak istendi.

Ancak Yönetim Kurulu Başkanı Ercan İbrahimoğlu, söz konusu kararı mahkemeye taşıdı ve Yüksek Mahkeme, ara emri kararı aldı, yürütme durduruldu.

“Seçim yasaklarına saatler kala görevden almak istediler, görevlerini kötüye kullandılar”

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan İbrahimoğlu, “KKTC’nin 39’uncu yıldönümünde, Bakanlar Kurulu, seçim yasaklarının başlamasına saatler kala Yönetim Kurulu Başkanı ve üyesini görevden almak suretiyle yetkilerini aşmış ve kötüye kullanmıştır” dedi.

İbrahimoğlu, Yüksek Mahkeme’ye dosyaladıkları dava doğrultusunda ara emri kararı alındığını belirterek, “Adalet gün gelecek, söz konusu Kararla yasadışılığa imza atanlara da bir gün lazım edecek” ifadelerini kullandı.

“DP’nin ilki değil…”

“Demokrat Parti yönetiminde bu ilk değil” diyen İbrahimoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Memuriyet hayatım boyunca 2 kez Kalkınma Bankasında Demokrat Parti’ye bağlı bulunduğu dönemlerde yapılan usulsüz-hukuksuz terfi, tayinler ve uygulamalar neticesinde Yüksek İdare Mahkemesi’nde açmış olduğum 2 dava oybirliği ile lehimize sonuçlanmıştı. 3’üncü davamıza konu olan söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ise Kıbrıs Vakıflar Bankasının Demokrat Partiye bağlandıktan kısa bir süre sonra süre yine yasal dayanaktan yoksun, keyfi, haksız, yetkilerini kötüye kullanmak suretiyle ve hukuk dışı yaklaşımlar sonucunda meydana gelmesi son derece manidardır.”

“UBP kanadından hiç bilgilendirme almadım… UBP’nin geldiği nokta bu”

UBP kanadından, görevden alma kararı öncesinde hiçbir bilgilendirme almadığını ifade eden İbrahimoğlu, “UBP’nin geldiği nokta, bu partiye gönül verenler ve sempatizanlarca sorgulanması gerektiğini bu vesile ile ifade etmek isterim” dedi.