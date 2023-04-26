Vakıflar Bankası’nda bir yeni atama, bir görev uzatma

Bakanlar Kurulu, Vakıflar Bankası’nda üye değişikliğine gitti, bir üyenin de görev süresi uzatıldı.

Resmi Gazete’de yer alan karara göre; Hüseyin Tabur’un yerine Eda Çelik atandı, üye olarak atanan ve görev süresi dolan Derviş Canaltay'ın da görev süresi uzatıldı.

Karar şöyle: Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Vakıflar Bankası Ltd. Yönetim Kurulunda Üye Değişikliği ne ilişkin Bakanlar Kurulunun almış olduğu Ü(K-I)1520-2022 sayı ve 14.11 .2022 tarihli kararın iptal edilmesine ve Başbakan Yardımcılığı , Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Kıbrıs Türk Vakıflar Bankasında, 73/1991 sayılı Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası'nın 31 'inci maddesi uyarınca, Kıbrıs Vakıflar Bankası ltd. Yönetim Kuruluna E.T(K-I)154-2019 sayı ve 9.7.2019 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile atanan Hüseyin Tabur'un görev süresinin dolması nedeniyle yerine üye Eda Çelik'in atanmasına ayrıca , E.T(K-I)342-2019 sayı ve 27.8.2019 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile üye olarak atanan ve görev süresi dolan Derviş Canaltay'ın görev süresinin uzatılmasına karar verdi.