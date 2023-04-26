Vakıflar Bankası’nda bir yeni atama, bir görev uzatma
Bakanlar Kurulu, Vakıflar Bankası’nda üye değişikliğine gitti, bir üyenin de görev süresi uzatıldı.
Bakanlar Kurulu, Vakıflar Bankası’nda üye değişikliğine gitti, bir üyenin de görev süresi uzatıldı.
Resmi Gazete’de yer alan karara göre; Hüseyin Tabur’un yerine Eda Çelik atandı, üye olarak atanan ve görev süresi dolan Derviş Canaltay'ın da görev süresi uzatıldı.
Karar şöyle: Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Vakıflar Bankası Ltd. Yönetim Kurulunda Üye Değişikliği ne ilişkin Bakanlar Kurulunun almış olduğu Ü(K-I)1520-2022 sayı ve 14.11 .2022 tarihli kararın iptal edilmesine ve Başbakan Yardımcılığı , Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Kıbrıs Türk Vakıflar Bankasında, 73/1991 sayılı Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası'nın 31 'inci maddesi uyarınca, Kıbrıs Vakıflar Bankası ltd. Yönetim Kuruluna E.T(K-I)154-2019 sayı ve 9.7.2019 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile atanan Hüseyin Tabur'un görev süresinin dolması nedeniyle yerine üye Eda Çelik'in atanmasına ayrıca , E.T(K-I)342-2019 sayı ve 27.8.2019 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile üye olarak atanan ve görev süresi dolan Derviş Canaltay'ın görev süresinin uzatılmasına karar verdi.