“Vakaların yarısı gece, yarısı sabah açıklanıyor”

Devrim DEMİR



Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı vaka sayılarına dikkati çeken İbrahim Özgöçmen, sağlık sisteminin 24 saat süreklilik gösterdiğini, vakalar açıklandıktan sonra PCR testlerin devam ettiğini kaydetti.

Başkan Özgöçmen, son bir hafta öncesine kadar “son 24 saat”e göre vakaların açıklandığını, ancak daha sonra vakaların yarısının duyurularak, gerisinin de sabaha paylaşıldığını belirtti.

Bakanlığın sabah ayrı, akşam ayrı vaka açıklamaları yaptığını da ifade Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen, şöyle konuştu:



“Sağlık Bakanlığı örneğin 50 vaka açıkladığı zaman vatandaş o gün 50 vakanın hastaneye yatırıldığını düşünüyor. Oysa hastaneye 100 kişi birden geliyor. Diğer 50’yi de sabaha söylüyorlar. Bakanlığın neden bu yolu izlediği bilinmez, rakamların vatandaşı korkutmamak adına ikiye bölerek açıkladığını düşünmekteyiz. Covid-19 vaka sayısını ikiye bölerek açıklama tercihine geçtiler, şimdi hem gece hem sabah açıklama yapıyorlar. Yüzün üstünde pozitif vaka gelirken, hemşirelerin de iş yükü çok görülmüyor.”

“Nöroloji Servisi doldu, karantina merkezleri taşıyor… Hastane içinde Üroloji Servisi’nin açılması düşünülüyor”

KTHES Başkanı İbrahim Özgöçmen, Nöroloji Servisi’nin açıldığını ve 22 yataklı servisin de hafta sonu itibarı ile dolduğunu söyledi. Yeniden hastane içinde servis açılma planı olduğunu kaydeden Özgöçmen, karantina olarak Üroloji Servisi’nin açılacağını duyduklarını ama bunun kabul edilir bir durum olmadığını belirtti.

Karantina otellerinin yüzlerce kişi ile dolup taştığına dikkati çeken Özgöçmen, “Vatandaşların karantina merkezlerinde yaşadığı mağduriyet doğru. Burada sağlıkçı da, hemşirede suçlu değil, 350’den fazla vatandaş var her otelde, 2 hemşire vardiya dönmekte. Derhal 156 kişilik bir hemşire alımı yapılmalı. Normalde bir hemşireye her nöbet 5 hasta düşerken, sisteme kazandırabileceğimiz hemşireler için hemen hareket geçmeliyiz.”

“Pandemi Hastanesi için 100 hemşire gerekiyor”

Acil Durum Hastanesi’ndeki durumu da değerlendiren Başkan İbrahim Özgöçmen, Yoğun Bakım Servisi’nde 16 hemşire olduğunu, İntaniye Servisi’nde 22 kişinin yattığını 11 hemşirenin görev yaptığını Göğüs Servisi’nde 22 kişinin yatışı olduğunu 11 hemşirenin görev yaptığını söyledi.

Nöroloji Servisi’nde 21 hastanın yatışı olduğunu ve ilgili bölümde 11 hemşirenin bulunduğunu söyleyen Özgöçmen, mevut Pandemi Hastanesi’ne 100 hemşirenin istihdam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Acil Durum Hastanesi’nin ‘Acil Servis’ bölümünün işletilebilmesi, travmalı gelip vaka saptanan hastaların hemen müdahale edilmesi için hemen açılım olması gerektiğini söyleyen Özgöçmen, “Acil Durum Hastanesi Acil servisi kapalı olduğu için mevut Acil Servis iş yükü artıyor, salgın çok hızlı yayılabiliyor” dedi.

“10 Ocak-07 Şubat tarihleri arasında toplam pozitif vaka sayısı 1004”

İbrahim Özgöçmen, 10 Ocak- 07 Şubat tarihleri arasında 6 İlçeden ciddi oranda bir salgın artışı olduğunu ve pozitif vaka sayısının bu tarihler içinde bin dört pozitif vaka olduğunu söyledi.

Özgöçmen, bu tarihler arasında Girne’de 549, Lefkoşa’da 316, Mağusa’da 59, Güzelyurt’ta 26, Lefke’de 3, İskele’de 17 vaka tespiti yapıldığına dikkati çekti.

Özgöçmen, yöne bu tarihler içinde yurt dışı gelişli 34 vaka tespit edildiğini kaydetti.

“Servisler tökezlemeye başladı”

Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen, hemşirelerin pandemiye takviyeye çağrılması ile diğer servis ve hastanelerde tehlikenin arttığına işaret etti.

Vaka sayılarındaki hareketlenme nedeniyle hafta sonu karantina olarak açılan 22 yataklı Nöroloji Servisi dün itibarı ile doldu. Servislerden ve hastanelerden takviye hemşire çağrılması beraberinde çok sayıda sıkıntıyı da getirdi.

Vaka sayılarındaki artış ‘Sağlık Sistemini’ çökme noktasına getirdi. Pandemi Hastanesi’nde çalışan hemşireler uzun mesai ve iş yükü nedeniyle isyan noktasına geldi.

Servislerden ve hastanelerden takviye hemşire çağrılması beraberinde çok sayıda sıkıntıyı da getirdi.

Acil Durum Hastanesi’nde artan vakalar nedeniyle Nöroloji Servisi yeniden karantina olarak açılırken, 22 yataklı servis dün doldu.

Hemşireler Birliği kayıtlarına göre 10 Ocak-07 Şubat tarihleri arasında toplam pozitif vaka sayısı bin dört.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) başkanı İbrahim Özgöçmen YENİDÜZEN’e konuştu.

Özgöçmen, “Son bir haftadır başka hastane ve servislerden Pandemi Hastanesi’ne hemşire çekilmeye başlandı. Hem bizim hem de toplum açısından bu durum çok tehlikeli” dedi.

KTHES Başkanı İbrahim Özgöçmen:

‘Pandemi Hastanesine servislerden hemşire aktarımı yapıyoruz, diğer servisler tökezlemeye başladı’

İbrahim Özgöçmen, pandeminin ülkede yeniden patlak vermesi ile hasta sayısının arttığını, personelin ise yeteriz kaldığını ifade etti.

Hastanede çalışan hemşirelerin kesintisiz ve sürekli bir nöbet sistemine girdiklerini ifade ederek, bunların sonucunda ciddi yorgunluklarla beraber psikolojik bozuklukları da beraberinde getirdiğine işaret etti.

Özgöçmen, “Personel eksikliğine bağlı aşırı çalışma, beraberinde ciddi sağlık sorunlarını da getirecek. Halkın kurallara uymaması ile beraber vaka sayılarındaki artış, bizi daha da düşündürücü noktaya getirdi” dedi.

Yoğunluk nedeniyle sağlık çalışanlarının sadece sosyal hayata değil, çekirdek ailelerine de zaman ayıramadıklarına dikkati çeken Özgöçmen, “Ülke genelinde 863 hemşire var, yaklaşık 450’si Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde. Pandemi çıktıktan sonra 59 hemşire arkadaşımız bu bölüm için çaba sarf ederken, diğer servislerden de hemşire aktarımı yapmaya başladık, bu kez diğer servislerimiz tökezlemeye başladı vardiya sistemi dönmüyor. Tek kurtuluş noktamız personel alımı. Son bir haftadır diğer merkezlerden hemşire Pandemi Hastanesi’ne çekilmeye başlandı. Bizim açımızdan toplum sağlığı açısından bu durum oldukça tehlikeli bir durumdur” şeklinde konuştu.

“Takviye hemşirenin hastalığı taşıma riski çok yüksek”

Sağlık sisteminde ciddi sıkıntıların yaşandığına işaret eden Başkan İbrahim Özgöçmen, personel sıkıntısı nedeniyle takviye gönderilen bir hemşirenin 15 gün sonra normal servisine dönebildiğini bunun oldukça tehlikeli olabileceğini söyledi.

Takviye olarak başka bir hastaneden gelen hemşirenin de hastalığı taşıma riskinin oldukça yüksek olduğunu ifade eden Özgöçmen, iç bulaşın başladığı Lefkoşa Devlet Hastanesi Göğüs Yoğun Bakım Servisi’nde en önemli noktanın hep göz ardı edildiğini belirtti.

İlgili serviste ‘havalandırma’ olmadığını kaydeden Özgöçmen, “Hastanede bulaş bu şekilde başladı ve yayıldı. 5 hemşire arkadaş ardı ardına pozitif oldu. Bulaş paniği daha sonra Akçiçek Hastanesi’nde yaşandı, eldeki mevcut sayımıza bakarsak yapacak hiçbir şeyimiz yok. Sağlığın dönmesi gerekirken, çalışanlarımız bu tekerlek içinde dönüp duruyor” dedi.

“1 güvenlik pozitif, çok sayıda temaslısı var…”

Özgöçmen, şuan için hastanelerde bir bulaşın söz konusu olmadığını ancak Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde bir güvenlik personelinin testinin pozitif çıktığını, çok sayıda temaslısının da karantinada olduğunu ifade etti.

Temaslılardan henüz pozitif çıkmadığını da kaydeden Özgöçmen, “Güvenlikler tüm servisleri gezen arkadaşlar birçok kişi ile temas etmiş olabilirler. Hastanelerde ekstra ciddi bir durum yok” ifadelerini kullandı.

“199 kişi sınavda başarılı oldu. 43 kişi alındı, rakamlar eridi”

Hemşire alımı için 17 Ocak tarihinde sınav yapıldığını hatırlatan Özgöçmen, sınavda 199 kişinin başarı sağladığını Kamu Hizmet Komisyonu’nun sözlü mülakat yapmadığı gerekçesi ile sınavda başarı gösterenlerin ‘geçici statüde’ 43 kişinin göreve başladığını söyledi. Vaka artışı nedeniyle alınan 43 kişinin de sistem içinde eridiğini kaydeden Özgöçmen, “Pandemi Merkezi’nde işleyiş 3 vardiya şeklinde dönüyor. Pandemiye ek servislerden takviye gittiği için sistem bozulmuş vaziyette” dedi.