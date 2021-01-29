Vakalar yerele YAYILDI

Fehime ALASYA

Salgınla mücadelede yerel yönetimlerin yetkileri artırıldı. Belediye başkanları, toplum sağlığını riske atanlara yaptırım uygulamaktan çekinmeyeceğini belirtti.

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında Bakanlar Kurulu tarafından alınan ve önceki günkü Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe giren kararla, belediyelerin bu güne kadar ‘uyarı’ olarak yaptığı denetim ve kontroller, yasal bir zemine bağlandı.

COVID 19 ile mücadele kapsamında, hem idari para cezası hem de kapatma işlemi uygulaması için yetkilendirilen belediyeler, bunun uzun süredir beklenen bir adım olduğunu, bu sayede salgınla mücadelede daha çok yaptırıma sahip olacaklarını anlattı.

Hafta sonu ülke genelinde uygulamaya girecek olan kapanma kararı için hazırlanan ekiplerle tüm bölgelerde etkin denetim ve kontrol gerçekleştirileceği kaydedildi.

Tedbirin elden bırakılmaması gerektiğine değinen belediye başkanları her yerde vaka varmış gibi davranılması gerektiğini ifade etti.

Her ne kadar kırsal kesimde veya daha çok iç içe yaşamın olduğu bölgelerde ‘ceza uygulamasının’ zor olacağı düşünülse de ‘her şeyden önce toplum sağlığı’ için bunun devreye konması gerektiği görüşü hakim.

Özellikle kırsal kesimde köy kahveleri, belli bir yaşın üzerindeki vatandaşları maske ve mesafe kurallarına uymakta zorlandığını dile getiren bazı belediye başkanları, uyarı mahiyetinde yapılan denetimlerin artık cezaya dönüşeceğini dile getirirken bu konuda çekimser konuştu.

Bazı Belediye Başkanları, bölgelerdeki vaka sayısı ve aşılanmayla ilgili de YENİDÜZEN’e bilgi aktardı.

BELEDİYE BAŞKANLARI NE DEDİ?

Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı:

“Denetimler artık ceza yazma yetkisi ile yapılacak”

Ceza yazma yetkisini aldıklarını ifade eden Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, 32 kişilik ekiple denetimleri artık ceza yazma yetkisi ile yapacaklarını, bunun daha etkili olacağını kaydetti.

Harmancı, “Bize iki temel noktada yetki verildi. Biri maske takmayan biri de kapalı olmasına rağmen açık olan işletmelere ceza yazma yetkisi verildi. Bunun için 32 kişi görevlendirildi. Arkadaşlar denetimlerini artık ceza yazma yetkisi ile yapıyorlar.” dedi.

Bölgedeki kapanmanın salgının ilk dalgasındaki gibi etkin bir kapanma olmadığına değinen Harmancı, birçok özel sektör ve kamunun çeşitli birimlerinde işleyişin sürdüğünü anlattı.

Bölge ve mahalle vakalarına ilişkin verileri de bakanlıktan 5 Ocak’ta talep ettiklerini anımsatan Harmancı, bu yönde de henüz bir yanıt almadıklarını belirtti.

Harmancı, Lefkoşa bölgesinde açıklanan vakaların özellikle işletme bazında detaylı bilgisinin ellerinde bulunmadığını kaydetti.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser:

“Artık hastalık içimizde”

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, kapanmanın istedikleri gibi olmadığını belirtti, bölgede birçok sektörlerin açık olmasından dert yandı. Ataser, “Doğru noktada değiliz, bu çalışmayla bulaşı önleyemeyiz. Tam kapanma istiyoruz.” dedi. Ataser, bölgede yapılan kısmı kapanmaya rağmen 2 günde 10 kişinin daha COVID-19 olduğunu anlattı.

Bazı bölgelerdeki belediye başkanları, son durumu BRT’ye değerlendirdi.

Bölgedeki vakaların dün itibariyle arttığını anlatan Ataser, dün 6, önceki gün de 4 yeni vakaya rastlandığını belirtti.

Ataser, “Bir paket servisçi pozitif olsa hastalık yayılmaya devam edecek. Bu olur şey değil. Beni birçok özel sektör eleştiriyor ama hepimiz kapanmazsak bunu çözemeyiz. Devlet kamudan daha fazla kesip özeli desteklemeli. Hep birlikte başarabiliriz.” dedi.

“Artık hastalık içimizde” diyen Ataser, tam kapanmanın şart olduğunu dile getirdi.

Ataser, özetle şöyle konuştu: “Kapanmalıyız, kapandıktan sonra temizlenip yeniden bölge olarak açılmayı talep ettik. Kapanma tam istediğimiz gibi olmadı. Birçok sektör açık, inşaat ve buna bağlı birçok sektör açık. Yollardaki araba yoğunluğu çok geçmedi. Bir kısmı kapattık ama önemli bir kısım açık kaldı. Biz tam kapanmayı istiyoruz. Ancak bu yolla bulaşın önüne geçebiliriz. Sadece eczane ve market gibi hayati ihtiyaç olan birkaç sektör açık kalır.”

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ:

“Okula öğrenci taşıyan bir personel COVID-19 çıktı”

Köydeki kahvelerin kapalı olduğunu, evlerde misafirliklerin de kısmen çok azaldığını ifade eden Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, buna rağmen açık olan sektörlerin bölgede hareketliliğe neden olduğunu anlattı.

Bölgede önceki gün yeniden PCR testi yapıldığını anlatan Aktuğ, bir kişinin Lapta merkezde, bir kişinin ise Çamlıbel’de pozitif olduğunu belirtti.

Aktuğ, “Dün (önceki gün) bölgede test yapıldı, bir kişinin Pozitif olduğunu, Çamlıbel’de de bir vaka olduğunu öğrendik. Okula öğrenci taşıyan bir personel COVID-19 çıktı. Bölgedeki artış azalır gibi oldu ama dünkü vakalar bizi tedirgin etti. Bu kapanma bizi istenilen çözüme ulaştırmadı.” dedi.

YENİDÜZEN aracılığıyla vatandaşa mesaj veren Aktuğ; “Herkesin Pozitif olduğunu varsayarak yaşamalı, kendimizi korumalıyız.” şeklinde konuştu.

“Doğru bir kapanma doğru bir uygulama olmadı”

Denetleme ve ceza kesme yetkisi aldıklarını ama henüz uygulamaya başlamadıklarını ifade eden Aktuğ, genel anlamada bölgelerde sıkıntı olduğunu, yapılan kısmi kapanmanın işe yaramadığını kaydetti. Aktuğ, “Kapanma olayı olmadı, sektörler açık kaldı. İnşaat sektörü ve tedarikçileri açık kalsın dendi, hırdavatçı, dülger, alüminyumcu, her sektör ile yüzgöz olduk, sokaklar insan dolu, işletmeler kapanmadı, polis bölgede sürekli sokakta, ama başa çıkamıyor. Doğru bir kapanma doğru bir uygulama olmadı.”

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip:

“Sadece askeri birlikte vakalar var”

Bölgede sadece askeri birlikte vakaların olduğunu anlatan Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, sivil halk arasında bulaşın olmadığını anlattı. Edip, yine de bölgede sıkı tedbir aldıklarını ifade etti.

Aşılama faaliyetleriyle ilgili de bilgi veren Edip, “Akdoğan’da 248 kişi 65 yaş üzerine aşılama yapıldı. Diğer belediyelerle de 400’ü aşkın kişi aşılandı. Yatalak olanlara da belediyeler yardım ediyor. Bölge halkı bu durumdan memnun... İlk gün olduğu için yığılma oldu ama tedbir aldık. Liste çıkardık, ulaşım konusunda destek verdik. Henüz bu yaş grubundaki aşılanma tamamlanamadı. 430 kişiyi aşkın kişi var, 248’i aşılandı, bu uygulama bugün de sürecek. Bölgeye aşı gelmesini bekliyoruz, sağlıklı günler için çalışıyoruz.” dedi.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler:

“Değirmenlik’te vaka sayısı 17’ye çıktı”

Değirmenlik bölgesinde toplam vaka sayısı 17 oldu.

Bölgede PCR testlerinin yapılmaya devam edildiğini anlatan Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, “11 Ocak’ta yapılan 179 testte sadece 2 vatandaş pozitif çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde test yaptık 7 personel pozitif, bunların eşleri ve çocukları ile bölgeden de vakalarımız pozitif çıktı. Bölgedeki vaka sayısı toplam 17 oldu.” şeklinde konuştu.

Bölgede toplam 17 vaka olduğunu anlatan Karavezirler, çok yoğun giriş çıkış olduğunu, bu kapanmanın çok sağlıklı kapanma olmadığını anlattı, “Bölgeden bakınca hemen hemen açık gibi görünüyoruz. Genel anlamada bir kapanma olsaydı vakalar azalırdı.” yorumunda bulundu.

Kaya, temaslı olan birçok kişinin de otellerde takip edildiğini anlattı.

Kapanmaya rağmen bölgedeki hareketliliğin devam ettiğini işaret eden Karavezirler, “Biz belediye olarak aylardır pandemi ile uğraşıyoruz, Ercan Havaalanı ile bölgedeki en büyük süpermarketin dezenfekte işlerini yapıyoruz. Zabıta ekiplerimiz 11 aydır bölgede hizmet veriyor, hizmet kalitemizde düşüş yok.” dedi.

Bölge vatandaşlarına sürekli yaptığı sosyal mesafe-maske- hijyen kurallarını duyurduklarını bir kez daha anımsatan Karavezirler, “Canla başla uğraşan herkese çok teşekkür ederiz, herkes kurallara uysun” şeklinde konuştu.

Bellapais Muhtarı Niyazi Engin:

“Vakalarımız 24’e çıktı, köylüm adeta kendini karantinaya aldı, negatife dönüyoruz”

Bellapais’de ilk vakanın 14 Ocak’ta görüldüğünü, ardından bu sayının 21 vakaya çıktığını anlatan Engin, bölgede gelinen aşamada toplam 24 vaka olduğunu anlattı. Önceki bölgede 115 kişinin yeniden teste tabi tutulduğunu, tümünün negatif çıktığını kaydetti.

Engin, “Köyümüzün kötü pozitif haftasından sonra negatife dönüyor, bir hafta sonra yine test yapacağız. Bölgede bilinç oluştu, korku oluştu. Tüm kurallara uyduk, sabah kahveleri dahi kalktı, köylünün bilinciyle bizler karantina oluşturduk. Bir hafta sonraki tablonun negatife dönemsinin nedeni de bence budur.” dedi.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya:

“Olası bir kapanma anında daha sıkı denetim yapacağız”

İlçe Emniyet Kurulu ile de görüştüklerini belirten Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, yarından itibaren Polis, Belediye ve Kaymakamlık olarak denetimlerini arttıracaklarını ifade ederek, belediyeden 3 kişilik ekiple bu denetimleri yapacaklarını anlattı. Kaya, “Olası bir kapanma anında daha sıkı denetim yapacağız. Dezenfekte işlemlerine ilk günkü ciddiyetle devam ediyoruz.” dedi.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar:

“Uyarılar cezaya dönüşecek”

Bölgede şu an bulaş tehlikesi olmadığını kaydeden Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, buna rağmen tüm köylere ulaşarak, özellikle kahvelerde uyarılar yaptıklarını ifade etti. Polis, Belediye ve Kaymakamlık ile denetimlerin de sürdüğünü belirten Özçınar, aldıkları yasal yetki doğrultusunda uyarıların cezaya dönüşeceğini dile getirdi.

Bölgedeki tedbirlerin de arttırıldığını kaydeden Özçınar, “Hafta sonu yapılacak olan Pazar ve bölgedeki pazarlar kapandı, bir süre daha kapalı olacak. Üç kişilik zabıta birimi ile denetim yapacağız, tam kapanmaya da geçsek denetim daha da artacak.” dedi. Sabah bölgede Kaymakamlık ve Polis Müdürlüğü ile toplantı yaptıklarını anlatan Özçınar, bu toplantıların neredeyse rutine oturtulduğunu, düzenli görüş alışverişinde bulunduklarını anlatarak, “Bu günkü (dünkü) toplantıda da tam kapanmada ne gibi çalışmalar yapılacak konuştuk. Bu açıdan sıkı denetimlerimiz olacak.” şeklinde konuştu.

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan:

“Toplum sağlığı için ceza yazmaktan kaçınmayacağız”

Bölgedeki aşılanma konusunda 65 yaş ve üzerine ilişkin bir belirleme yaptık. bize bir gün verilecek ve ekipler bölgeye gelecek, belediye ekipleri ile de işbirliği yapacağız.

Denetimlerle ilgili yetki verildikten sonra belediyede yer alacak olan ekibin listesinin de sorulduğunu anlatan Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, “Start verildiği andan itibaren hemen çalışmalara başlayacağız. Toplum sağlığı için ceza yazmaktan kaçınmayacağız. Herkes kurallara uyacak. Amaç ceza değil, caydırıcı olmanın daha etkili olmasıdır.” dedi.

Bölgede uzaktan temaslı sayılabilecek bir vaka bulunduğunu, onun test sonuçlarının beklendiğini dile getiren Orçan, bununla ilgili test sonucunun henüz açıklanmadığını da kaydetti.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş:

“Uyarılar yasal zemine oturacak, buna ihtiyaç vardı”

Uyarılarının artık yasal zemine oturacağını kaydeden Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, bu yolla daha da etkin bir denetim yapılacağına inandığını ifade etti. Öztaş; “Kırsalda bu tarz yöntemleri hayata geçirmek çok zor ama buna da ihtiyacımız vardı. Mümkün olduğunca yetkimizi kullanacağız çünkü sağlık en önemlisidir. Bulaşın bölgemizde ortaya çıkmaması için çabalıyoruz. Belli yaşın üzerindeki kişilere maske mesafe kuralını kabul ettirmek ve uygulatmak maalesef çok zor” dedi.

6 memur ile her gün aşılama işlemine yardım ettiklerini de anlatan Öztaş, organizesinden aşı yapılmasına, evlere ulaşıma kadar her kademede yardımcı olduklarını ifade etti.

Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım:

“Etkin denetim ve kontrol için gerekliydi”

Serdarlı bölgesinde herhangi bir vaka tespit edilmediğini anlatan Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, tedbirlerin arttırıldığını anlattı. Hafta sonu konulan sokağa çıkma yasağında da bu bağlamda etkin denetim yapmak ve bölgeyi kontrol altında tutmak için çalışacaklarını kaydeden Kasım, yasaklara uymayanlara ceza keseceklerini dile getirdi. Kasım, “Belediyeleri bu kontrol ve denetim konusunda hükümetin yanına alması çok etkili olacaktır. Aşılamada da bunun gereğini gördük, yaşıyoruz. Bu konuda da etkin görev alıyoruz, yardımcı oluyoruz. Kahveler açık, maskesiz oturmayın diye uyarıyoruz.” dedi.

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun:

“Toplum sağlığını riske atana ceza uygulamaktan çekinmeyeceğiz”

Belediyelere verilen yasal yetkiyle hafta sonu kapanma kararına uyulması için etkin denetim yapacaklarını anlatan Karpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, bölgede bulaş olmamasına karşın yine de özellikle maske ve mesafe konularında tedbirli davrandıklarını kaydetti.

Bölgede sadece bir temaslı vatandaşlarının izolede olduğunu ifade eden Coşkun, bulaş konusunda sorunları bulunmadığını dile getirdi.

Bölgedeki aşılamayla ilgili de bilgi aktaran Coşkun, “Hala bölgede aşılama yaptırıp yaptırmamayı düşünenler var. Bu konuda ikna çabalarımız da sürüyor.” dedi.

Hafta sonu uygulanacak olan genel kapanma için de hazır olduklarını kaydeden Coşkun, şöyle devam etti:

“Hafta sonu 3 çalışanımız sokakta olacak. Özellikle yakın temas konusunda taviz vermiyoruz, bu konuda af yok, maskesiz, mesafesiz bulduğunuza, toplum sağlığını riske atana ceza uygulamaktan çekinmeyin diyorum. 2, 3 gündür de uyarılar yapılıyor. Halkımız da daha önce bu konuda büyük bir ders çıkarmıştı, uyarılara hemen uyuyor. Sıkıntı yaşamıyoruz.”