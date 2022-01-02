“Vakalar Omicron varyantı”

Fehime ALASYA

Pandemiyle verilen mücadelede son 48 saatte 992 COVID-19 vakası görüldü.

Omicron varyantı nedeniyle bu artışın yaşandığını ifade eden Sağlık Bakanı Ali Pilli, önceki gün ortaya çıkan 666 yeni vaka içinde 10’un altında kişinin hastaneye yatışının gerçekleştiğini belirtti.

Vakaların birçoğunun ‘Asemptomatik’ olduğunun da bilgisini veren Pilli, “Bu şekildeki vaka artışı ülkemizdeki bu virüsün sonunu getirecek. Omicron hızlı yayılıyor. Tüm dünyada olduğu gibi her mutasyon iyiye doğru gidiyor, hızlı yayılıyor ama etkileri de giderek azalıyor. Bu virüs mutasyona uğradıkça insan üzerindeki etkisini, gücünü kaybediyor, öldürücülüğünü yavaş yavaş yitiriyor. Ama tedbirleri elden bırakmamalıyız.” dedi.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka sayılarının arttığını ifade eden Pilli, ilerleyen süreçte günlük vaka sayılarının 400 sularında seyredebileceğini belirtti.

Vakalar ‘Asemptomatik’

YENİDÜZEN’e konuşan Pilli, önceki gün çıkan vakaların çoğunun ‘Asemptomatik’ olduğunu belirterek, bir kısmının ise sadece solunum yolu semptomu gösterdiğini dile getirdi.

Yoğun bakıma yatışların azalmaya başladığını da ifade eden Pilli, “Hastaneye yatışlar da 600’lü vakalarda bile 10 kişinin altında müracaat oldu. Bir ay öncesine göre hastane yatış kapasitesi daha iyi.” şeklinde konuştu.

yoğun bakıma yatışlar düştü

Şu anda (bugün itibariyle) Pandemi hastanedeki 123 yataktan sadece 55’inin dolu olduğunu belirten Pilli, yoğun bakımdaki 36 yatak kapasitesinin ise sadece 10’unun dolu olduğunu anlattı. Pilli, “Bu virüs mutasyona uğradıkça insan üzerindeki etkisini, gücünü kaybediyor, öldürücülüğünü yavaş yavaş yitiriyor. Ama tedbirleri elden bırakmamalıyız.” dedi.

“Pozitif vakalar panik olmasın, izole olsun, sorun yaşarsa doktora ulaşsın”

Vaka artışlarındaki yükselişin Temaslı Takip Merkezi’nin işleyişini zorlaştırdığını anlatan Pilli, Merkez’in güçlendirildiğini, bazı yeni uygulamaların devreye konduğunu kaydetti. Özellikle pozitif olan vakaların panik olması çağrısında bulunan Pilli, pozitif vakaların daha hızlı doktora ulaşabilmesi için daha çok tedbirler alındığını anlattı.

Bireysel tedbirlerin önemine de değinen Pilli, şöyle devam etti:

“Pozitif olan vakalar, ağır şikayeti yoksa evde kalıp beklesin , izole olsun. Mutlaka onlara ulaşacaktır.

Korkmasınlar. Arasınlar, ama telaş etmesinler.

Temaslı takip merkezi de güçlendirildi. Orayı ziyaret ettim.

Pozitif vakaların daha hızlı doktora ulaşabilsin diye daha çok tedbirler aldık.”

Sert tedbirler gelecek mi?

Güneyde ‘çok daha sert önlemler alma ihtimalinin masada’ olduğunu anımsattığımız Pilli, kuzeyde de sert tedbir alınması yönünde bir adım atılacak mı sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“Sağlık Bakanlığı çalışıyor, bireysel olarak tedbirlere uyalım, maske takalım, maskesiz çıkılmasın, kimse dezenfektanını elinden düşürmesin, mesafesini korusun. Bunu el birliği ile atlatacağız, sadece bir aya daha ihtiyacımız var” dedi.

Okullarda durum ne?

Okullarda Şubat tatilinin erkene çekilmesi gibi bir durumun olmadığını belirten Pilli, buradaki seyrin de kötü olmadığını belirtti.

“Lütfen bir ay daha bu kurlara dikkat edelim”

Vaka artışlarıyla sağlık yükünün de artabileceğini işaret eden Pilli, ‘maske, mesafe, hijyen’ kurallarının bir kez daha altını çizdi.

Pilli, “Vakalar artabilir ama salgının seyri daha hafif geçecek. Kış aylarındayız, infilüanze da yaygın, bazı ülkelerde çok büyük salgın var hatta. Bizler bu kış aylarında tüm bu virüslerden korunmak için maske, mesafe, hijyen kuralına çok dikkat etmeliyiz. Sağlık yükümüz artabilir ama başa çıkacağız. Tedbirleri elden bırakmayalım. Lütfen bir ay daha bu kurlara dikkat edelim. Halkım bana güveniyor, ben de halkıma güveniyorum.”

Yeni yılda yeni yatırımlar

2022’de sağlık alanı alanında önemli yatırımların yapılacağını da ifade eden Pilli, “Sağlığı daha ileriye taşımaya devam edeceğiz” dedi.