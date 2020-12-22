'Vakalar dış kaynaklı, eğitim devam etmeli'

Devrim DEMİR

İlkokullarda son günlerde gelen pozitif vaka haberleri seyreltilmiş eğitim sürecini olumsuz etkiliyor. Veliler gelen vaka haberleri nedeniyle tedirginlik yaşarken, Eğitim Bakanı vakaların "okulların dışında bulaşıldığına" dikkat çekti. YENİDÜZEN’e konuşan eğitim uzmanları ise eğitime ara vermenin “son çare” olarak düşünülmesi gerektiğini kaydetti.

Okullarda durum ne?

628 çocuğun eğitim gördüğü Mağusa Alasya İlkokulu'nda dün okula giden öğrenci sayısı 8 olarak kayıtlara geçti. Alasya İlkokulu öğrenciler ve öğretmenlerin test sonuçları negatif çıktı.

Akdoğan Doktor Fazıl Küçük İlkokulunda müzik öğretmenin ailesinde çıkan pozitif vakalar nedeniyle müzik öğretmeni karantinaya alınırken, yapılan testinin negatif olduğu belirtildi.

Dikmen İlkokulu'nda okuyan bir öğrencinin ise temaslı olarak alındığı karantina merkezinde pozitifleştiği öğrenildi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ise, ada geneli öğrenim gören yaklaşık 53 bin öğrenci olduğunu, Mart ayından bu yana yaşanan süreçte okullarda herhangi bir iç bulaş yaşanmadığını söyledi. Amcaoğlu, eğitimle ilgili son kararı yine Sağlık Üst Kurulu’nun vereceğini söyledi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu:

"Gündemde kapanma yok"

YENİDÜZEN’e konuşan Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, ada geneli 53 bin öğrencinin olduğunu çıkan 8’e yakın vakanın okul içinden kaynaklı iç bulaş olmadığını söyledi. Bakanlık olarak gerek daire müdürlerinin gerekse okulların bu süreçte çok büyük uğraş sergilediklerini ifade eden Amcaoğlu, kapanmanın gündemde olmadığını söyledi.

“Eğitimin devamlılığı etmek zorunda”

Bakan Olgun Amcaoğlu, tüm okulların hijyen konusunda çok daha dikkatli olması hususunda tedbirli olma çağrısı yaparken, “Kapanma gündemi yok, eğitimin devamlılığı etmek zorunda” dedi.

Okullarla sürekli temas halinde olduklarını kaydeden Amcaoğlu, çocuklardan kaynaklı bir sorun olmadığını, esas problemin büyükler olduğuna dikkati çekti. Çocukların bulaş yaymadığını, büyüklerden bulaştığını kaydeden Amcaoğlu, “Daha sıkı tedbirler alarak bu süreci atlatmalıyız. Programda şuan için bir değişiklik yok, Şubat tatili için öne çıkma planı gündemde değil” şeklinde konuştu.

Eğitim Bilimci Salih Sarpten:

“Okulları kapatmak bence en son düşünülmesi gereken tedbir olmalı”

Eğitim Bilimci Salih Sarpten, okullarda son zamanlarda çıkan covid-19 vakalarının eğitim sürecini olumsuz etkilediğinin aşikâr olduğunu söyledi. Yaşanan sağlık kaygıları nedeniyle çok daha büyük oranda öğrenim kayıplarının da yaşandığına dikkati çeken Sarpten, “Bu nedenle akla gelen ilk çarelerden biri olan okulları kapatmak bence en son düşünülmesi gereken tedbir olmalıdır” dedi.

Sarpten, “Başka bir ifadeyle, okulları kapatmak, ancak gerekli önlemler alınmasına rağmen toplum içinde bulaşın devam etmesi durumunda düşünülmelidir. Çünkü okulları kapattığımızda çocuğun okul yerine evde, sokakta, aile büyüğünün yanında ya da hiç kontrol edemediğimiz ortamlarda daha çok bulunmasına neden olacaktır. Bu da bulaş riskini daha da artıracağı gibi öğrenme kaybının da derinleşmesine neden olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Tatili öne çekmek pandemiyi bitirmeyecek”

Şubat tatilinin öne çekilmesi hususuna da değinen Salih Sarpten, Şubat tatilinin erkene çekilmesi üzerinde bir öneri sunulduğunu ancak bu önerinin bir anlam ifade etmeyeceğini belirtti.

Sarpten, tatilin ardından salgının bitmeyeceğini bunu düşünmenin ise hayalcilik olduğunu söyledi.

Bu aşamada bütünlüklü bir planlama yapılması gerektiğini ifade eden Sarpten, “Şubat Tatilinin yıl içindeki yeri, Kolej Giriş Sınavları gibi merkezi sınavların durumu, öğrencilerin sınıf geçme koşulları ve diğer benzeri eğitim durumlarının yanında öğrenme kayıplarını minimum düzeyde tutacak uygulamaların nasıl olacağını satır satır anlatan gerçekçi bir program hazırlamaktır. Öğrencinin, öğretmenin, anne-babanın kısacası tüm paydaşların bu süreçte ne yapması gerektiğini içeren bütünlüklü bir kılavuza ihtiyacımız vardır. Öte yandan hiç kuşku yok ki bu süreçte olumsuz anlamda en çok etkilenecek kesimlerden birisi de Kolej Giriş Sınavına girecek öğrencilerdir. Bu öğrenciler, sınava hazırlanırken hem yaşadıkları öğrenim kayıpları hem de omuzlarında hissettikleri yük nedeniyle ciddi bir psikolojik baskı altındadırlar. Bu nedenle Kolej Sınavı ve diğer merkezi sınavların hangi koşullarda ne şekilde düzenleneceği tüm boyutları ile yeniden değerlendirilmesi kamuoyu ile paylaşılmalıdır” dedi.

Eğitim Bilimci Kemal Akkan Batman:

“Tatili öne çekme doğru uygulama değildir”

Eğitim Bilimci Kemal Akkan Batman, yaşanan pozitif vakalar nedeniyle Şubat tatilinin öne çekilmesi ile ilgili uygulamanın doğru olmayacağını söyledi. Batman, tatilin öne alınması ile ilgili pandeminin bitmeyeceğini belirterek Dünya Sağlık Örgütlerinin sonbahar ve kış aylarında bütün dünyada salgının yayılacağı yönünde uyarıları olduğunu anımsattı. Birçok ülkede salgın nedeniyle ciddi tedbirlere gidildiğini, birçok ülkenin kapandığını ifade ederek, okullarda ısıtma ve sağlık sisteminin olmadığını söyleyen batman, “Okullarda bu aşamada bir kapanma çözüm getirmez. Aşı olgusu artık çok önemli, küçük çocuklar taşıyıcı olabiliyor öğretmenler ve ailelerde tehlike altında” dedi.

“14 günlük bir genel kapanma iyi izole olabilir”

Özellikle toplu ortamlardan biri olan okullarda daha sık tarama yapılması gerektiğini belirten Kemal Akkan Batman, çocukların ciddi şekilde takibi yapılması gerektiğini söyledi. Halkın bilmediği çok yüksek oranda bir iç bulaşın başladığını 14 günlük genel bir kapanmanın iyi bir izole olabileceğini ifade etti.

İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı:

“Kararları Sağlık Üst Kurulu verecek”

İlköğretim Daire Müdürü Hakkı Başarı YENİDÜZEN’e son durumu değerlendirdi. Kararlarda değişiklik olmadığını Sağlık Üst Kurulu kararları doğrultusunda hareket ettiklerini ifade eden Başarı, Mağusa Alasya İlkokulunda 8 öğrenci dışında okula gitmeyen öğrencilerin ailelerinde bir tedirginlik oluştuğunu söyledi.

Pandeminin zorluklarını kaydeden Başarı, “Biz ailelerin, öğretmenlerin tedirgin olmamaları için sürekli açıklamalar yapıyoruz. Pandemi maalesef Mart ayından bu yana bizi de zorluyor. Önerilerimizi sürekli bir şekilde Eğitim Bakanlığı olarak sunuyoruz. Bu konuda eğitim Bakanımız, Bakanlar Kurulu oldukça hassas davranmakta. Dilerim bu hastalıktan kurtuluruz, aşı en kısa sürede etkisini gösterir. Dünya ciddi şekilde önüne geçilmeyen bir bulaşla savaşıyor” dedi.

Uzman Hekimler uyardı:

“Toplu yerlerde sık tarama yapılmalı”

YENİDÜZEN’e konuşan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Derlen Özgeç Ruso ve Tabipler Birliği Başkanı Doktor Özlem Gürkut, yerel vakaların arttığını halkın kurallara daha sıkı sıkı uyması gerektiğini söyledi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Derlen Özgeç Ruso, Yüksek Öğrenimde şuan için durumun farklı olduğunu ve online derslerin sürdürülebilir olduğunu belirtti. İlkokullarda ise kapanmadan öte düzenli ve sık tarama yapılması gerektiğini kaydeden Ruso, “Toplu çalışma yerleri olan Mahkeme, polis, okul gibi yerlerde sık tarama yapılmalı. Yerel vakalar artıyor, halk kurallara uysun. Maske, mesafe ve hijyen kuralları uygulansın” ifadelerini kullandı.

Tabipler Birliği Başkanı Doktor Özlem Gürkut: “Okullarda sıkı tarama yapılmalı”

Tabipler Birliği Başkanı Doktor Özlem Gürkut, vakaların çıkmasının beklenen bir şey olduğunu bu süreçte eğitimin de çok önemli olduğunu vurguladı. Daha fazla test yapılarak özellikle eğitimin devam etmesi gerektiğini kaydeden Gürkut, “Okulların sağlıklı ve açık kalması için daha sıkı periyodik taramalar yapılmalı” dedi

Okullarda enfeksiyon kontrolü için maddi kaynak yaratılması gerektiğini ifade eden Gürkut, öğrenciler kadar öğretmenlerin de bulunduğu odaların toplu olarak bulunulmaması gerektiğini söyledi. Teneffüslerde çocukların çok sık bir arada bulunmaması için kalabalığın bölünmesi gerektiğine de işaret eden Gürkut, “Hasta olan çocuklar veya belirtisi olanlar okula gelmemeli. Maske sadece sınıflarda değil, okul sınırlarına girildiği an gün boyu takılmalı. Toplu olan yerlerde maske çıkarılmamalı, yeme içme mutlaka ayrı yapılmalı. Bulaşı engellemek için iyi bir denetim yapılmalı. Yılbaşı programları mutlaka çekirdek ailenizle olmalı. Sağlık Üst Kurulunun aldığı kararlara uyalım. Kendimizi toplumdan toplumu kendimizden koruyalım. Tüm dünyada hastalık kontrol dışı seyrediyor” dedi.