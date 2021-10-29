Vaka sayısı artıyor: 128 pozitif, 1 kişi hayatını kaybetti
"Toplam 20.482 test yapıldı, 90'ı yerel, 128 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 104 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.482 olup, 90'ı yerel 128 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 104 kişi taburcu edilmiştir.
2 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 36 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 90 kişi ise yerel vakadır.
42 kişi Lefkoşa, 27 kişi Girne, 16 kişi Gazimağusa, 5 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
29 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.482
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 128
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 36
Yerel Vaka Sayısı: 90
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 104
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.489.411
Toplam Vaka Sayısı: 22.301
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 20.957
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1258
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 45
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1207
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 88
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 267
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 512
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 447
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5992
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 74.401