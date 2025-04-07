Üzüm bağları arasında Fikri Karayel şarkıları ile Bahar’a muhteşem başlangıç

Murat OBENLER

Gillham Vineyard Hotel ve Etel Winery organizasyonu ile ülkemizin önemli sanatçılarından Fikri Karayel kendi orkestrası ile Gillham Vineyard Hotel’in açık alanında oluşturulan sahnede uzun bir aradan sonra Kuzey Kıbrıs’ta sevenleriyle buluştu.

Günbatımında şarkılarla İlkbaharı karşılama konseptiyle düzenlenen konserde başarılı sanatçı yine en sevilen şarkılarını ve en sevdiği şarkıları yine hayranları için seslendirdi.

Günbatımına denk düzen akşamüzeri 18:30’da başlayan etkinlikte ilk olarak Ezgi Akgürgen müzikseverlere sevilen yabancı şarkıları seslendirirken Fikri Karayel’in sahneye çıkması ile heyecan doruk noktasına çıktı. Uzunca sayılacak bir aradan sonra hayranlarıyla hasret gideren Karayel, bas gitarda Cahit Kutrafalı, klavye-gitarda Emre Yazgın, klavye, davulda Uğur Güçlü ve arka vokalde Ezgi Akgürgen’den oluşan orkestrası ile iki saate yakın sahnede kaldı.

Şarkılar hep bir ağızdan söylendi

Enerjisi ve heyecanı yüksek konserde başarılı sanatçı yine sahnedeki dinamik performansı yanı sıra sempatik ve cana yakın tavırları ile de beğeni topladı. Yol, Trenler, Hayal Edemezsin, Zor Zamanlar, Küçük Kardeşim, Uzaktan, Morg, Okudum da Öğrendim ve Beni Bırakma gibi en sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendiren sanatçı büyük alkış alırken konser sonunda Ebru Aydın-Pelin Aydın Kutluba kardeşleri sahneye davet ederek birlikte bir şarkı seslendirmeleri ile hem sanata ve sanatçıya vefa hem de sevgi ve saygı göstergesi olarak ince bir düşünce olarak herkesin gönlünde taht kurdu.

Karayel: “Sizleri ve bu muhteşem atmosferi çok özlemiştim. Yakın zamanda tekrardan buluşacağız”

Güneşli bir havada başlayan ve güneşin batışıyla birlikte havanın da rengarenk bir görünüme bürünmesiyle devam eden ve ay ile yıldızlar altında sona eren muhteşem konserde müzikseverler unutulmaz bir gece yaşarken müzik hayatını yurtdışında sürdüren Fikri Karayel’in çok sevdiği Kıbrıs’taki atmosferi yakın bir zamanda yine güzel bir konserle tekrarlayacağı duyurusu da gecenin müjdesi oldu.