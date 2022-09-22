‘Uzmansız’ Diyabet Merkezi!

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bulunan Diyabet Merkezi’nde şu anda Endokrinoloji Uzmanı yok.

Bu eksiklik ise dâhiliye uzmanları ve pratisyen hekimlerle giderilmeye çalışıyor. YENİDÜZEN’e konuşan diyabet hastaları, “Bu ülkede bir sistemsizlik var. Bugün diyabet hastaları birçok sorunla karşı karşıya... Şu anda merkezde bir uzman yok. Dâhiliye farklı bir alan… Onların uzmanlık alanı Endokrinoloji değil, yetersiz kalıyor” dedi.

Konuyla ilgili olarak YENİDÜZEN’e bilgi veren Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Düriye Deren Oygar, Endokrinoloji Uzmanı olmadığını doğrularken, bu konudaki eksikliği giderebilmek adına çalışma yaptıklarını, sorunun birkaç gün içerisinde çözülmesini beklediklerini belirtti.

Şu anda randevu almaya çalışan diyabet hastaları, Sağlık Bakanlığı 1101 Randevu Merkezi’nden dâhiliye uzmanlarına yönlendirilirken, ilgili uzmanların yoğun olmasından dolayı ileri bir tarihe (1 ay sonra) randevu alabiliyor.

Endokrinoloji Uzmanı olmadığı için hizmet aksıyor

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet bulunan Diyabet Merkezi’nde Endokrin ve Diyabet Bölümü klinik şefi olan Dr. Hasan Sav, kısa süre önce emekli olmuş, Sav’ın ayrılmasından sonra ise bir Endokrinoloji Uzmanı daha istifa etmişti.

Her iki ismin de yeri doldurulmadı. Şu anda Diyabet Merkezi’nde bir Endokrinoloji Uzmanı bulunmadığından dolayı bir iç hastalıkları uzmanıyla birlikte sorun çözülmeye çalışılsa da, verilen hizmetin aksaması dikkat çekiyor. Randevu almaya çalışan diyabet hastaları, Sağlık Bakanlığı 1101 Randevu Merkezi’nden dâhiliye uzmanlarına yönlendiriliyor, yönlendirildiği tarih ise 1 ay sonrasına denk geliyor.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Oygar: “Girişim başlattık, çalışmalarımız sürüyor”

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı konu hakkında YENİDÜZEN’e bilgi verdi. Diyabet Merkezi’nde eksiklik olduğunu doğrulayan Oygar, bu konudaki çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi. Oygar şu değerlendirmeyi yaptı: “2 Endokrinoloji uzmanımız vardı bir tanesi emekli oldu, bir tanesi de istifa etti. Diyabet Merkezi şu anda Dâhiliye ve Pratisyen uzmanları tarafından destekleniyor. Yeni bir hizmet alımı için gerekli girişimleri yaptık. Şu anda cevap bekliyoruz. Çalışmalarımız sürüyor.”

Dr. Hasan Sav: “Arzu edilen bir durum değil”

Diyabet Merkezi Endokrin ve Diyabet Bölümü eski klinik şefi Dr. Hasan Sav, “Yaşım gereği emekli oldum, orada şu anda bir sorun olduğu bir gerçek. Çünkü benim emekliliğimden sonra bir arkadaşım da istifa etti. Şu anda orada yeterli derecede hizmet verilmekte güçlük çekiliyor. Bu, arzu edilen bir durum değil. Kimse de böyle olmasını istemezdi. Umarım kısa sürede çözülür” şeklinde konuştu.

Diyabet hastaları ne dedi?

Nedim Enginsoy: “Bir sistem yok, sistemsizlik içinde yaşıyoruz”

“Diyabet hastası olmak zaten zor, bir de bu ülkede diyabet hastasıyız. Çünkü kimse ilgilenmiyor. Diyabet Merkezi’ne gittiğiniz zaman orada doktor da yok. Sağlık Bakanlığı’na gidip söylüyoruz, 2-3 gün içerisinde düzeleceği söylenir ancak bir şey değişmiyor. Şu anda bir de randevu sistemi var. Arıyoruz, zor da olsa birilerine ulaşıyoruz ancak bizi muayene edecek bir uzman yok. Ben Haziran ayından beri doktor kontrolüne gitmiyorum. Bunun yanı sıra bizim her zaman kullanmamız gereken parmak ölçüm çubukları çok pahalı. Şu anda ilaç var ancak ilaç olmadığı günler de yaşadık. Biz bunları her zaman söylüyoruz ancak bize hep ‘Halledeceğiz’ diyorlar. Şu anda eksikliği dâhiliye uzmanı ile çözmeye çalışıyorlar ancak Endokrin Uzmanı bambaşka bir dal… Biz doktorlarımızı küçümsemiyoruz ancak tam olarak alanları bu değil. Hep zorluk yaşıyoruz. Bir sistem yok, sistemsizlik içinde yaşıyoruz. Kimi zaman yalan söylemek zorunda kalıyoruz. Yalan söyleyince sorun çözülüyor. Bazı şeyler değişmesi için yalan söylememiz mi gerek?”

Çağda Haşimoğulları: “Sadece bir muayeneye gidiyorsunuz, yarım gününüz gidiyor”

“Bu ülkede diyabet hastalarının yaşadıkları birçok sorunlar var. Kimse bundan belki bahsetmiyor ama bir diyabet hastası her gün ara öğünlerinde kan şekerini dengede tutabilmek için beslenmesine dikkat etmek zorunda. Bu konuda yeterli derecede bilgi eksikliği olduğunu ve pahalılık karşısında örneğin bir meyvenin her gün alınamadığını biliyoruz. Bir diğer sorun da hastanemizde yaşanan sorunlardır. Eksikliklerden o kadar usandık ki artık hastaneye bile gitmek istemiyoruz. Ben iki aydır hastaneye gitmedim hep kendi kendimin tedavisini yaptım. Sadece bir muayeneye gidiyorsunuz, yarım gününüz gidiyor, üstüne bir de sinir oluyorsunuz. Çünkü sistem yürütülebilir bir sistem değil. Gidiyorum hastaneye benim yaşamam için parmak ölçüm çubuklarından almam lazım. Bana yalnızca 1 paket veriliyor. Oysa ben ayda 3 paket kullanmam lazım. Gerisini kendi imkânlarımla alıyorum. Şu anda merkezde Endokrin Uzmanı yok ve diyabet hastalarıyla dâhiliye uzmanı ilgileniyor. Endokrin bambaşka bir alan ve dâhiliye uzmanının alanı değil. Çok yanlış işler var, o yüzden ben artık sadece muayeneye gidiyorum. Ben 2009’dan yılından beridir diyabet hastasıyım ben artık tecrübelendim kendi kendimin tedavisini yapıp, arada bir kontrolle gidiyorum ama küçük çocuğu olup da, çocuklarının diyabet hastası olması çok zor.”

İbrahim Cufoğlu: “Şu anda merkezde yüzde yüz alanında uzman olmaması büyük bir eksiklik”

“Şu anda merkezde yüzde yüz alanında uzman yok ve bu çok büyük bir eksiklik. Bunun yanında hastaneye gittiğiniz zaman kullanmanız gereken kitler ve ölçüm çubuklarını yeteri kadar bulamıyorsunuz. Devlette sigortalı olmanıza aldığınız ölçüm çubuklarının sadece bir bölümü devlet tarafından karşılanıyor. Gerisini siz kendi imkânlarınızla alıyorsunuz. Düşünün ki, bir diyabet hastası bunu hiç aksatmadan yaşamı boyunca her zaman kullanmak durumundadır. En temel sorun diyabet hastaları için teknoloji açısından biraz geri kalmamızdır. Eksikliklerin yanında yapılması gereken çalışmalar da vardır, insanlar sağlıklı beslenme konusunda ne yazık ki bilinçlendirilmiyor.”

Dicle Güçlüsoy: “En büyük sorunumuz doktor eksikliği… Özel bir hastaneye gidiyoruz”

“Diyabet hastaları olarak birçok sorun yaşıyoruz ancak en büyük sorunumuz doktor eksikliği... Özel bir hastaneye gidiyoruz ancak bu da bizim için büyük bir külfettir. Bizler özel hastaneye gidince doktorlarımız da yoğunlaşıyor randevuları ileri tarihlere atıyorlar. Bu sistemde herhangi bir acil durum olduğu zaman doktorumuza ulaşmakta zorluk yaşıyoruz ve onlar da yoğun oldukları için kimi zaman ulaşamıyoruz. Bunun yanında bizim kullanmamız gereken olmazsa olmazımız olan ölçüm çubukları da yeterli derecede bizlere verilmiyor. Ne yazık ki diyabet konusunda bilgilendirme de yok. Hastanedeki doktor ve hemşirelere kurs verilmeli. Bir göz doktoru diyabet konusunda yeterli bilgiye sahip değil.”