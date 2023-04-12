“Uzmanları çağırın, ortak aklı bulun”

Enerji gibi yaşamsal bir alanda ülkenin 15 yılını bağlayacak bir karar üretilecekse, bu kararın “ülkedeki ortak akıl masası” tarafından alınması gerektiğini belirten CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümete seslendi: “Çağırın bu alanın uzmanlarını, bu alanda uzman odaları, sendikaları, ekonomik örgütleri ve ortak aklı bulun.”

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Erhürman, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve AKSA ile sözleşmeye imza atma konularında aceleye gerek olmadığını, bunun Ünal Üstel tarafından da dile getirildiğini belirtti.

Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ne bu halk düşmandır, ne çalışanlar, ne sendikalar, ne de sivil toplum örgütleri! Herkesin bu ülkenin geleceğine dair en az sizinki kadar gailesi var!

Enerji gibi yaşamsal bir alanda bu ülkenin 15 yılını bağlayacak bir karar üretilecekse, bu ülkenin ortak akıl masasını kurmak aklın yoludur.

Aceleye gerek olmadığını Sn. Üstel de Meclis kürsüsünden açıkladı. Vakit vardır! Ayrıca bu istişarenin yapılması için çok vakte ihtiyaç da yoktur! Çağırın bu alanın uzmanlarını, bu alanda uzman odaları, sendikaları, ekonomik örgütleri ve ortak aklı bulun.

İşi aynı kabinede olan arkadaşlarınızı suçlamaya kadar vardıran suçlama oyunları bu ülkenin yalnızca bugününü değil, geleceğini de çalmaktan başka hiçbir işe yaramaz. Bu sorumluluğu boynunuza asar ve bir daha asla boynunuzdan çıkaramazsınız!”