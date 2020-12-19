17 GÜNDE, 84 YEREL VAKA… Covid-19 salgınında yerel bulaş tırmanışa geçti. 17 günde 84 yerel vaka tespit edildi. Lefkoşa Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren Enfeksiyon Servisi boşaltılarak covid tedavisi süren hastalar buraya taşındı.

Devrim DEMİR

Covid-19 vakalarında son bir haftada özellikle yerel vakalardaki hızlı yükseliş, hekimleri de endişelendirdi.

Lefkoşa Devlet Hastanesi, ada geneli bazı okul ve iş yerlerinde vakaların son zamanlardaki yükseliş seyrine işaret eden doktorlar, “temas takibinde zorlanmaya başladık, güney ve Türkiye Cumhuriyeti kaynaklı yerel bulaş arttı” dedi.

Lefkoşa Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren Enfeksiyon Servisi boşaltılarak covid tedavisi süren hastalar buraya taşındı.

Pandemi Hastanesi henüz hizmete girmezken, hekimlerde sıkıntı yaşamaya başladı.

Vaka sayısı tırmanışta…

Sağlık Bakanı Ali Pilli, vakalara ilişkin dün bir televizyon programında detaylar paylaştı. Girne ve Lefkoşa’da vaka artışı dikkat çekerken, Şehit Tuncer İlkokulu’nda da dün bir öğrenci pozitif çıktı.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde peşi sıra gelen pozitif vaka haberlerinin ardından, bir temaslının kendini sakladığına yönelik açıklama tepkilere neden oldu.

Hekimler, bu süreçte temaslının kendini gizlemesinin büyük sıkıntılara neden olduğuna değinirken, salgının önünü almanın zorlaşacağını vurguluyor.

Vaka sayılarının artış göstermesi ile sağlık personelinin de gücünün bittiğini ifade eden hekimler, yerel bulaşmalarda riskli grupların da olabileceğini hatırlatarak hükümetin ciddi adımlar atması gerektiğini söyledi.

Hekimler YENİDÜZEN’e konuştu, artan vaka sayılarını değerlendirdi.

Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut:

“Toplumla şeffaf bilgiler paylaşılmalı”

Tabipler Birliği Başkanı Doktor Özlem Gürkut, birlik olarak toplum içinde hem kaynağı belli olmayan hem de artış gösteren yerel vakalarla ilgili bir değerlendirme yaptıklarını söyledi.

Üst komitenin aldığı kararlara değinen Gürkut, alınan tüm kararların yerinde ve uygun olduğunu kaydetti.

Toplu ibadetlerin de kısıtlanması gerektiğine işaret eden Gürkut, “Restoran, bar, cafe, gibi yerlerde çeşitli ruhsatlar altında bir karar olmasına rağmen servis durmuyor. Özellikle yılbaşı yaklaşırken, toplu etkinlikler kesinlikle yapılmamalı. Esas dikkat edilmesi gereken, maske, mesafe ve eldiven, bunlar çok önemli. Önümüzdeki haftalarda eğer dikkatli olunmazsa yaygınlaşabilir. Toplum içinde pozitifler var, özellikle bu dönem hem birey olarak hem de toplum olarak çok dikkatli davranmalıyız” şeklinde konuştu.

“Pandemi Hastanesi ve aşı programı bir an önce tamamlansın”

Sağlık Bakanlığı’na da çağrı yapan Gürkut, Pandemi Hastanesi’nin bir an önce tamamlanması gerektiğine vurgu yaptı.

Ülkede aşı beklentisi olduğunu ifade eden Doktor Özlem Gürkut, “Aşı çalışması hazır halde olması gerekir. Bir aşı beklentimiz var, bir program hazırlanmalı, öncelikli riskli gruplar hangileri aşılar nerede saklanacak bütün bu çalışmalar tamamlanmalı. Toplumla şeffaf bilgiler paylaşılmalı. Sürekli uyarılar yapılmalı. Bu dönemin barındırdığı riskler büyük, yılbaşı çekirdek ailemizle kutlanmalı. Pandemi devam ediyor bununla birlikte ölümlerde. Okullarda, iş yerlerinde hastanelerde elbet çıkacak. Okullarda korunma tedbirleri arttırılmalı. Ülkede test kapasitesini arttırmalıyız, periyodik taramalar yapılmalı. Toplum içinde bulaş takibi çok önemli” dedi.

TIP-İŞ Başkanı Dr. Ahmet Varış:

“Kaynağı belli olmayan yerel vakalar endişe verici”

Tıp-İş Başkanı Doktor Ahmet Varış, dünyada bitmeden covid-19 salgınının bizde de bitmeyeceğine işaret etti.

Toplum içinde vaka sayısı azaldığı zaman bir rehavet yaşandığına dikkati çeken Varış, bitmiş gibi davranılmasının hatalı olduğunu söyledi.

Varış, en yakın örnek olarak Kıbrıs’ın güneyi ve Türkiye’yi işaret ederek son günlerde kaynağı belli olmayan çok sayıda yerel vaka olduğunu ve bunun endişe verici olduğunu kaydetti.

Doktor Ahmet Varış, şöyle devam etti:

“Son günlerde kaynağı belli olmayan yerel vakalardaki artış endişe verici boyutta ve bu artışın kırılması için önlemler arttırılıyor, daha da fazla önlemler alınabilir.

Hastane içinde birkaç personel ve çalışanda saptanması haliyle hasta ve çalışan güvenliği açısından bir endişe yarattı. Özellikle Lefkoşa Devlet Hastanesinde kontrol altına alınamayacak bir durum söz konusu değil. Biz sendika olarak Başhekimlik ve bakanlık ile bir takım düzenlemeler yapılmasını sağladık. Temel hedefimiz, hastanenin devre dışı kalmasını engellemek. Temel hizmetler verilecek, hastaların mağdur olmaması şekilde düzenlemeler sağladık. Süreç içinde hep birlikte takip edeceğiz. Hafta içine kadar bu durumun kontrol altına alınacağına inanıyorum. Önümüzdeki bir haftalık süreçte durum daha net olacak. Saptanan vakalar dışında hastanede yeni bir vaka yok. Temas takip ekipleri işini en iyi şekilde yaparken, temaslılar çok duyarlı olsun. Hastanede ekipler için düzenlemeler yaptık, kalabalığı azalttık. Başhekim dışında her hangi bir hekimde bir vaka tespiti yok.”

Enfeksiyon Uzmanı Doktor Nesil Bayraktar:

“Temaslı takibinde zorlanmaya başladık”

Enfeksiyon Uzmanı Doktor Nesil Bayraktar, son günlerde artış gösteren vaka sayıları nedeniyle temaslı takibinde zorlanmaya başladıklarını, temaslıların kendilerini saklama eğiliminde olduğuna değindi.

Özellikle Türkiye ve güney kaynaklı yerel bulaşta artış olduğunu ifade eden Bayraktar,”Önümüzdeki haftalar çok kritik bulaşın yaşandığı yerlerden birinin hastane olması ve temaslının kendini saklaması büyük hayal kırıklığı oldu. Vaka artışlarını özellikle kalabalık olan mültecilerden bekliyorduk. Birkaç gündür temaslılar hızlıca pozitifleşiyor.

Okullarda, çocukların ebeveyn ya da öğretmenlerinden bulaş riski yüksek. Hala başa çıkabiliyoruz, Üst Kurulun aldığı kararlardan vazgeçmemek lazım. 27 Aralık’ta komşumuz güneyde aşılama başlıyor, bizde aşı ile ilgili bir adım yok. Bir karar üretilecekse burada işçilerin de kaybı karşılanmalı. Bugünlerde toplu yerler ile ilgili uyarılar yapılırken, işçiler için toplu taşıma uygulaması düşündürücü” dedi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Yağmur Aldağ:

“Temaslılar kendini saklamasın”

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Yağmur Aldağ, covid-19’un çok ciddi bir hastalık olduğuna vurgu yaptı.

Aldağ’ın ifadeleri şöyle:

“Bunun ne kadar önemli bir durum olduğunu herkes farkına vardı sanırım. Temaslı bir durum varsa saklamamak gerekir. Şu an hastanede birçok kişi karantinada, izolasyonda… Bazı işlerde yavaşlama ve aksaklıklar oldu. Vaka sayılarımız arttı, temaslılar kendini gizlediği için. Bunun ayıbı yok, toplum sağlığı o kadar önemli ki saklamanın bir anlamı yok. Saklanırsa daha kötü sonuçlar oluşabilir. Vaka sayıları artması şu günlerde beklenen bir şeydi. Toplum içinde ekonomik kaygılardan dolayı önlemlere tepkiler de oldu. İnsanlar şunu unutmasın, sağlık olmazsa ekonomi de olmaz. Bu illetten en az zararla kurtulmak için tedbirlere uyalım. Daha anlayışlı olmalıyız, temas takibi konusunda, saklama olursa temas takip ekibi hiçbir şey yapamaz. Herkes bu aşamada dürüst olmalı.”

Bugüne kadar çok iyi geldik, bundan sonrada iyi gideceğimize eminim. Toplum olarak duyarlı bir toplumuz. Herkes iş birliği içinde çalışıyor, en az hasarlı olarak bu süreçten çıkacağız”.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Emre Vudalı:

“Yerel vakalar artıyor, çember daralıyor”

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Emre Vudalı, yerel vakalarda ciddi bir artış olduğuna işaret ederek insanların tehlikeyi fark etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Hemen her bireyin etrafında hem kendinin hem de karşısındakinin pozitif çıkabileceğini düşünerek hareket etmesi gerektiğine değinen Vudalı, “Vakalar artıyor, çember daralıyor. Hasta sayısı artıyor, Enfeksiyon Servisini boşalttık, Pandemi Hastanesi hala bekliyor covid hastalarını Enfeksiyon Servisine aldık. Toplumdaki bireyler dikkat etsin baş ağrısı, ateş, öksürük, nefes darlığı bu şikâyetler varsa mutlaka PCR testi yapsın. Hasta sayısı artmaya devam ederse, elbette temas takibinde sıkıntı olacak. Personel sayısı arttırılmalı. Kapalı alanlarda risk artıyor” dedi.