“Uzlaşı olmazsa, pazartesiden itibaren süresiz greve gideceğiz”

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na (Dev-İş) bağlı “Kıbrıs Türk Petrol İşçileri Sendikası’nın 9 çalışana işten durdurma ihbarında bulunduğu” gerekçesiyle Kalecik Dolum Tesisleri’nde başlattığı uyarı grevi bugün de devam ediyor.

Bugün 07.00-11.00 saatleri arasında iş bırakan sendika, eğer uzlaşma çağrısında bulunulmazsa, görüşme masasına oturup uzlaşı yoluna gidilmezse pazartesinden itibaren süresiz greve gidecekleri uyarısında bulundu.

Kolozali hükümete seslendi: “Siz bu işten durdurma kararlarının arkasında mısınız?”

Dev-İş Başkanı Semih Kolozali Kalecik Dolum Tesisleri önünde yaptığı açıklamada, 9 çalışanın hukuksuz bir şekilde işten durdurulmak istendiğini, işçi kıyımına gidildiğini söyledi.

Özel gibi görünse de altın hisseye sahip olması sebebiyle şirketin devlete ait bir kurum olduğunu ve tüm kararların yönetim kurulu tarafından alınması gerektiğini kaydeden Kolozali, hükümet kanadına sorduklarında ise kendilerine böyle bir yönetim kurulu kararı olmadığının ifade edildiğini aktardı.

Ercan Havalimanı’ndaki operasyonun durdurulması gerekçe gösterilerek işveren tarafından buradaki personele 6 Kasım itibarıyla işten durdurma ihbarı gönderildiğini kaydeden Kolozali, “Durdurma ihbarı gönderilen personelden birisi 3 Kasım’da emekli olacak, şu anda izinlerini kullanıyor. 3 Kasım’da emekli olacak birine 6 Kasım’da işten durdurma ihbarı göndermek şirketin amatörce ve hoyratça yönetildiğinin göstergesi.” dedi.

Kolozali hükümete seslenerek, “Siz bu işten durdurma kararlarının arkasında mısınız? Bize söylediğiniz gibi bu kararın karşısındaysanız ve desteklemiyorsanız, gereğinin yapılmasını talep ediyoruz.” dedi.

İşten durdurma bir yana en az 12 personel istihdamı açığı bulunduğunu, yetersiz personel nedeniyle iş yükünün arttığını, bayilerin yardım ve inceleme taleplerine yanıt verilemediğini kaydeden Kolozalı, kalite ve denetim ekibi bulunmadığını da belirtti. Kolozali, 2025 yılında personel eksikliğinden dolayı kurumun ek mesai giderinin 273 bin dolar olduğunu, gününde dört istihdam yapılmış olsa maliyetin 110 bin dolara düşmüş olacağını da savundu.

Devlete, yasal hakkı olan işletmedeki kontrol ve denetim mekanizması olma unsurunu yerine getirme çağrısı yapan Kolozali, en az 12 personele daha ihtiyacı olan kurumda 9 kişinin işten durdurulmasının kurumu çıkmaza sürükleyeceğini, çalışanlara da yük getireceğini belirtti.

Hukuk mücadelelerinin devam ettiğini belirten Kolozali, süresiz grev dahil tüm hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

Kolozali, eğer uzlaşma çağrısında bulunulmazsa, görüşme masasına oturup uzlaşı yoluna gidilmezse pazartesinden itibaren süresiz greve gidecekleri uyarısında bulundu.

Aydın: “Henüz yanıt alamadık”

Kıbrıs Türk Petrol İşçileri Sendikası Başkanı Taner Aydın da işveren tarafının 2022 yılından beri görüşme taleplerine olumlu karşılık verip, sonradan kaçtığını söyledi.

Aydın, “Sayın Başbakan ve Maliye Bakanı’yla görüşmelerimizde olumlu yanıt aldık. Onlardan gelecek cevabı bekliyoruz.” dedi.