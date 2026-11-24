Hür-İş Federasyonu Genel Başkan Vekili Ali Yeltekin, hükümetin ülkenin mali yapısını kötü yönettiğini belirterek, İhtiyat Sandığı’na olan borçların ödenmesine yönelik herhangi bir plan bulunmadığını söyledi.

Yeltekin, yaptığı açıklamada, hükümetin borçlarını başka borçlarla kapattığını ve emekçilerin alın teriyle oluşturulan birikimlerin güvencesi olan İhtiyat Sandığı’na karşı yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirtti.

2026 yıl sonu itibarıyla hükümetin İhtiyat Sandığı’na olan borcunun yaklaşık 19 milyar TL’ye ulaşacağını kaydeden Yeltekin, bu miktarın toplam bütçe içerisindeki payının yüzde 35 civarında olduğunu ifade etti.

İhtiyat Sandığı’nın yaklaşık 73 bin iştirakçinin birikimlerini barındıran önemli bir tasarruf merkezi olduğuna dikkat çeken Yeltekin, devlet maliyesinin 30 milyar TL’lik borcuna İhtiyat Sandığı borcu ve diğer yükümlülüklerin de eklenmesiyle, 6 Aralık 2026 genel seçimlerinin ardından göreve gelecek hükümetin ciddi finansal sorunlarla karşı karşıya kalacağını vurguladı.

Hükümetin mali disiplini ülkenin ve dünya ekonomisinin gerçeklerine göre değil, seçimleri kaybetmeme yaklaşımıyla şekillendirdiğini ifade eden Yeltekin, bu politikaların halkı 2027 yılında ciddi ekonomik sıkıntılara sürükleyeceğini belirtti.