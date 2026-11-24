Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), kamusal eğitimin kalitesini artırmak ve eğitimde nitelikli dönüşüm sağlamak için öğretmeni merkeze alan politikalar geliştireceklerini açıkladı.

Öğretmenler Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, eğitimde dönüşümü sağlayacak en önemli gücün öğretmenler olduğu vurgulanarak, öğretmenlerin siyasi kaygılarla yönlendirilmesini, denetim adı altında baskılanmasını ve mesleki itibarlarının zedelenmesini eleştirdi.

CTP, öğretmenin sözünün dinlendiği, liyakatin esas alındığı, mesleki gelişimin desteklendiği ve emeğin karşılığını bulduğu yeni bir eğitim ekosistemi yaratmanın mümkün olduğunu belirtti.

Öğretmenler için atılacak adımlar

Öğretmenlerin mesleki statülerini, özlük haklarını ve mesleki gelişimlerini güçlendirmeye yönelik hedeflerini de sıralayan CTP, öğretmenlik mesleğinin itibarını zedeleyen siyasi kaygılardan arındırılmış politikaların öncelikli olacağını kaydetti.

Açıklamada, öğretmen sendikalarının eğitim sisteminin önemli paydaşları ve öğretmenlerin temsilcileri olarak yönetim süreçlerine tam katılımla dahil edilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Öğretmenlerin istihdam ve yükselme süreçlerinde siyasi bağlılık yerine bilimsel yeterlilik, liyakat ve yasal düzenlemelerin esas alınacağı ifade edilen açıklamada, farklı okul türlerinde görev yapan öğretmenlerin emek ve mesleki deneyimlerinin sıfırlanmamasının yasal güvence altına alınacağı kaydedildi.

Öğretmenlerin hizmet içi gelişimlerinin bilimsel ihtiyaç analizlerine dayandırılacağını belirten CTP, eğitimlerin öğretmenlerin daha etkin olabileceği profesyonel, bölgesel ve içerik odaklı bir anlayışla düzenleneceğini bildirdi.

Okulların fiziki altyapılarının güçlendirilmesi ve ihtiyaç analizleri doğrultusunda eksikliklerin giderilmesinin de hedefler arasında olduğu vurgulandı.

CTP açıklamasında, bilimsel, çağdaş, laik ve eşitlikçi eğitimin özgür bireylerin, demokratik bir toplumun ve aydınlık bir geleceğin vazgeçilmez temeli olduğu belirtilerek, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutlandı.