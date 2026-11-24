İskele Belediye Başkanı ve başkan adayı Hasan Sadıkoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Kilitkaya, Kurtuluş ve Ergazi köylerini ziyaret etti.

Köy sakinleriyle bir araya gelen Sadıkoğlu, yeni dönemde hayata geçirmeyi planladıkları projeler hakkında bilgi verirken, vatandaşların talep ve beklentilerini de dinledi.

Ziyaretlerde konuşan Sadıkoğlu, geride kalan dönemde gerçekleştirdikleri hizmetleri yeni dönemde daha kapsamlı projelerle sürdürmeyi hedeflediklerini belirtti. İskele'nin yalnızca bugünkü ihtiyaçlarına göre değil, geleceğin gereksinimleri dikkate alınarak planlandığını ifade eden Sadıkoğlu, 21 köyün tamamını kapsayan hizmet anlayışının devam edeceğini söyledi.

Sadıkoğlu, “Biz bu yola sadece bir seçim için değil, İskele’mizin geleceğini birlikte kurmak için çıktık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da halkımızla birlikte çalışacağız. Her köyümüzün ihtiyacını biliyor, her bölgemizin geleceğini düşünüyoruz. Yeni dönemde hedefimiz daha güçlü, daha modern ve daha yaşanabilir bir İskele’yi hep birlikte inşa etmek” dedi.

Vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi

Ziyaretleri sırasında vatandaşlarla sohbet eden ve farklı yaş gruplarından bölge sakinleriyle bir araya gelen Sadıkoğlu, kendisine iletilen talep ve beklentileri dinledi.

Kilitkaya, Kurtuluş ve Ergazi'deki ziyaretlerin ardından değerlendirmede bulunan Sadıkoğlu, vatandaşların gösterdiği ilginin kendileri için motivasyon olduğunu ifade etti.

Sadıkoğlu, “Kilitkaya’da, Kurtuluş’ta, Ergazi’de gördüğümüz bu sevgi bizim için en büyük güç. Bu desteği bir emanet olarak görüyoruz. Daha yapacak çok işimiz, gerçekleştirecek çok projemiz var. İskele için, 21 köyümüz için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.