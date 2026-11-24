Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Musa Muhtaroğlu Dünya KOAH Günü hakkında açıklamalarda bulundu.

Dünya KOAH Günü’nün bu yılki temasının “Daha İyi Bir Yaşam İçin Erken Tanı ve Yönetim” olduğunu belirten Muhtaroğlu, giderek artan nefes darlığını yorgunluğa bağlayan veya uzun süredir devam eden öksürüğünü önemsemeyen kişilerin bu konuda farkındalık kazanarak zaman kaybetmeden doktora başvurmaları gerektiği konusuna dikkat çekti.

Muhtaroğlu, açıklamasının devamında KOAH’ın oluşumu ve belirtilerine ilişkin şu bilgileri paylaştı: Kronik obstrüktif akciğer hastalığında (KOAH) hava yollarında ve akciğer dokusunda meydana gelen değişiklikler, nefes verirken havanın akciğerlerden çıkmasını güçleştirir. İlk belirtilerden biri yürürken veya merdiven çıkarken hissedilen nefes darlığı olabilir. Uzun süren öksürük ve balgam da sık görülür. Sigara dumanı en önemli risk etkenlerinden biridir. Hava kirliliği ve iş yerinde uzun yıllar toz ya da kimyasal duman solumak da riski artırır.

Muhtaroğlu, bu tür şikayetleri bulunan kişilerin hiç sigara içmemiş olsalar bile mutlaka doktorlarına başvurmaları gerektiğini vurguladı. Nefes darlığının farklı nedenlerden kaynaklanabileceğine dikkat çeken Muhtaroğlu, KOAH şüphesi durumunda tanı için spirometri adı verilen solunum testinin uygulandığını belirtti. Test sırasında kişinin derin bir nefes alarak bir cihaza üflediğini ifade eden Muhtaroğlu, cihazın akciğerlerden dışarı verilen havanın miktarını ve hızını ölçtüğünü, elde edilen sonuçların ise hastanın şikayetleri ve muayene bulgularıyla birlikte değerlendirildiğini kaydetti.

KOAH tanısı alan kişilerde tedavinin temel amacının günlük yaşam aktivitelerini daha rahat sürdürebilmelerini sağlamak olduğunu belirten Muhtaroğlu, nefes açıcı ilaçların doğru kullanımının öğrenilmesi, sigarayı bırakma konusunda destek alınması ve kişiye özel egzersiz programlarını içeren pulmoner rehabilitasyon uygulamalarına katılımın önemine dikkat çekti. Tedavinin yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğini vurgulayan Muhtaroğlu, nefes darlığı nedeniyle yarıda bırakılan günlük aktivitelerin yeniden yapılabilmesinin önemli bir kazanım olduğunu ifade ederek, bu tür şikayetleri yaşayan kişilere doktorlarına başvurmaları çağrısında bulundu.