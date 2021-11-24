Üzerinde ‘kanunsuz silah’ bulunan bir kişi tutuklandı

Gönyeli’de yapılan operasyonda tasarrufunda kanunsuz silah ile yakalanan zanlı K.K tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yemini şahadet veren polis memuru Süleyman Açıkada, zanlının ‘Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu ve Taşıma’ suçundan tutuklandığını belirtti. Polis, 23 Kasım saat 18.10 raddelerinde Gönyeli’de yapılan operasyon esnasında zanlının tasarrufunda kanunsuz olarak taşıdığı tabancanın tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, bahse konu tabancanın emare olarak alındığını ve zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Mesele ile ilgili tahkikatın yeni başladığını anlatan polis, zanlının bahse konu tabancayı nasıl elde ettiği ve tabancanın geçmişte herhangi bir olayda kullanıp kullanılmadığının araştırılacağını, bu bağlamda zanlının iki gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.