Uyuşturucudan 4 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan dört kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 15.30’da Dalga Sokak’ta, polis ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen B.K’nin (E-28) üzerinde arama yapıldı. Aramalarda tasarrufunda içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet kağıt parçası tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

Uyuşturucudan tutuklanan iki zanlı kaçak çıktı

Gazimağusa’da, F.K’nin (K-23) kaldığı evde polis ekipleri tarafından aramada ise, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan rulo şeklinde iki adet banknot bulundu. Yürütülen ileri soruşturmada, meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen S.M.(E-29) ve R.M.Ö.(E-24) tespit edilerek tutuklandı.

S.M’nin İskele’deki evinde yapılan aramada ise, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet sigara bulundu.

Ayrıca S.M. ve R.M.Ö’nün yapılan muhaceret kontrolünde ise, ülkede yasal statüleri olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettikleri de tespit edildi.

Polisin her iki olayla ilgili soruşturması sürüyor.