Uyuşturucuda korkunç tablo

9 ayda ele geçirilen uyuşturucu cins ve miktarları:

Hint Keneviri: 47 kg 122 gr 109 mg

Methamfetamin: 4 kg 141 gr 950 mg

Psilosin: 2 kg 82 gr 231 mg

Mefedron: 1 kg 220 gr 390 mg

Sentetik Cannabinoid: 852 gr 314 mg

MDMA: 417 gr 771 mg

Kokain: 321 gr 69 mg

Chloromethanon: 80 gr 854 mg

Amfetamin: 11 gr 900 mg

Eroin: 4 gr 798 mg

LSD: 1 gr 760 mg

Uyuşturucu içeren hap: 1145,5 adet

Hint keneviri bitkisi: 73 kök

Serap ŞAHİN

Uyuşturucu ve buna bağlı olarak gelişen suçlar son dönemlerde korkunç boyutlara ulaştı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü, Ocak 2024 ve Eylül 2024 (15 Eylül’e kadar) tarihleri aralığında 9 aylık dönemde yaklaşık 56 kg uyuşturucu ele geçirdi, bu suçlarla ilgili 326 sanığı tutukladı.

Polis verilerine yansıyan uyuşturucu miktarlarında başı 47 kg 122 gr 109 mg ile Hint Keneviri, 4 kg 141 gr 950 mg ile Methamfetamin çekti.

Söz konusu dönemde ayrıca piyasaya sürülen 2 kg 82 gr 231 mg Psilosin (mantar), 1 kg 220 gr 390 mg Mefedron, 852 gr 314 mg Sentetik Cannabinoid, 417 gr 771 mg MMDMA, 321 gr 69 mg Kokain, 80 gr 854 mg Chloromethanon, 11 gr 900 mg Amfetamin, 4 gr 798 mg Eroin, 1 gr 760 mg LSD, 1145,5 adet Uyuşturucu içeren hap ve 73 kök Hint keneviri bitkisi de tespit edildi.

YENİDÜZEN, 9 aylık dönemde ele geçirilen uyuşturucu cinsleri ve miktarlarını mercek altına aldı.

326 sanık, 47 kilo uyuşturucu

9 aylık sürede en fazla uyuşturucu Lefkoşa’da tespit edildi, toplamda 20 kilo 280 gram 113 miligram ele geçirildi.

Girne’de 19 kilo 341 gram 87 miligram, Mağusa’da 12 kilo 800 gram 560 miligram, Güzelyurt’ta 1 kilo 72 gram 808 miligram ve İskele’de ise 2 kilo 762 gram 851 miligram uyuşturucu tespit edildi.

Uyuşturucuda Lefkoşa başı çekti

9 aylık sürede en fazla uyuşturucu Lefkoşa’da tespit edildi, 19 kilo 785 gram 823 miligram Hint Keneviri ele geçirildi.

Lefkoşa’da ele geçirilen diğer uyuşturucu türleri ve miktarları ise şöyle:

76 gram 149 miligram Methamfetamin, 54 gram 534 miligram Sentetik Cannabinoid, 187 gram 367 miligram MDMA, 171 gram 684 miligram Kokain, 4 gram 556 miligram Eroin, 570 adet uyuşturucu içeren hap ve 1 kök Hint Keneviri Bitkisi.

9 aylık sürede Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü, uyuşturucu suçlarıyla ilgili toplamda 326 sanığı tutukladı.

4 farklı uyuşturucu türü sadece Girne’de tespit edildi

Mantar olarak da bilinen Psilosin türü uyuşturucu türü sadece tespit edildi, toplamda 2 kilo 82 gram 231 miligram Psilosin ele geçirildi.

Hint Keneviri uyuşturucu türünde de Girne ikinci sıraya yerleşti, toplamda 14 kilo 319 gram 363 miligram kaydedildi.

Girne’de tespit edilen diğer uyuşturucu türleri ve miktarları şöyle:

1 kilo 409 gram 510 miligram Methamfetamin,1 kilo 220 gram 390 miligram Mefedron, 1 gram 834 miligram Sentetik Cannabinoid, 150 gram 336 miligram MDMA, 62 gram 939 miligram Kokain, 80 gram 854 miligram Chloromethanon, 11 gram 900 miligram Amfetamin,1 gram 730 miligram LSD, 451 adet uyuşturucu içeren hap ve 5 kök Hint Keneviri Bitkisi ele geçirildi.

Öte yandan Psilosin, Mefedron, Chloromethanon ve Amfetamin uyuşturucu türlerinin sadece Girne’de tespit edilmesi dikkat çekti.

Mağusa’da 12 kilo uyuşturucu kaydedildi

9 aylık sürede ele geçirilen uyuşturucu miktarlarına bakıldığında Mağusa’da 12 kilo 800 gram 560 miligram ile üçüncü sırada yer aldı.

Mağusa’da tespit edilen uyuşturucu türlerinden 9 kilo 193 gram 304 miligram ile Hint Keneviri ilk sırada yer aldı.

Mağusa’da ele geçirilen diğer uyuşturucu türleri ve miktarları şöyle:

2 kilo 654 gram 901 miligram Methamfetamin, 786 gram 746 miligram Sentetik Cannabinoid, 80 gram 68 miligram MDMA, 85 gram 511 miligram Kokain, 30 miligram LSD, 122 adet uyuşturucu içeren hap ve 3 kök Hint Keneviri Bitkisi.

İskele’de 59 kök Hint Keneviri Bitkisi

Uyuşturucu türü ve miktarlarının bölgelere göre dağılımında İskele’de dördüncü sırada yer aldı.

Hint Keneviri Bitkisinin 59 kök ile en fazla İskele’de ele geçirilmesi dikkat çekti.

Öte yandan İskele’de 2 kilo 762 gram 141 miligram Hint Keneviri ve 437 miligram Sentetik Cannabinoid tespit edildi.

Güzelyurt’ta 7 çeşit uyuşturucu türü yakalandı

Güzelyurt bölgesinde 9 ayda toplamda 1 kilo 72 gram 808 miligram uyuşturucu tespit edildi.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü, söz konusu bölgede 1 kilo 61 gram 478 miligram Hint Keneviri, 1 gram 390 miligram, 8 gram 763 miligram Sentetik Cannabinoid, 935 miligram Kokain, 242 miligram Eroin, 2,5 adet uyuşturucu içeren hap ve 5 kök Hint Keneviri Bitkisi tespit edildi.