Uyuşturucu suçlarından sabıkası olan kaçak tutuklu yargılanacak

Uyuşturucu suçlarından sabıkası bulunan, daha önce muhaceret affından yararlandığı halde, yeniden kaçak duruma düşerek, ülkede yasa dışı bir şekilde yaşayan Ç.C.H tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, Kıbrıs’ın kuzeyinde yasal statüsü bulunmayan zanlının tutuklu yargılanmasına karar verdi.

560 gündür kaçak yaşıyordu

Polis memuru Emine Çıkan mahkemede olguları aktardı.

Polis, 5 Mart 2024 tarihinde saat 14.00 raddelerinde Lefkoşa, Surlariçi'nde devriyede bulunan bir polis ekibi tarafından yapılan muhaceret kontrolünde Ç.C.H ‘nin 22 Ağustos 2022 tarihinden itibaren toplam 560 gündür Kıbrıs’ın kuzeyinde izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlıyla ilgili muhaceret şubesinden gerekli soruşturmanın yapıldığını belirtti.

Tutuklu yargılanacak

Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, ülkede yasal statüsü olmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Jale Ergüden, zanlının 10 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.