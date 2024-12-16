Uyuşturucu ile mücadele için bilgilendirme sitesi açıldı

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu tarafından bağımlılığı önlemek için yeni bir bilgilendirme sitesi açıldı.

Komisyondan yapılan açıklamaya göre, site bağımlılık hakkında genel bilgiler, kullanıcılar için özel bilgiler ve ailelere yönelik rehberlik içeriyor. Siteye, “www.kktconleme.org” adresinden web ya da mobil cihazlar aracılığıyla girilebiliyor.

Bağımlılık Akademisi'nin desteğiyle geliştirilen sitenin içeriği Prof. Dr. Kültegin Ögel, Uzman Psikolog Melike Şimşek Ögel ve Komisyon Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu tarafından hazırlandı.