Uyuşturucu çetesi çökertildi

Kıbrıs'ın güneyinde polis, gerçekleştirdiği operasyonda uyuşturucu çetesini çökertti. Polis, Kıbrıs Cumhuriyeti Merkezi Cezaevi'nde ağır hükümlü olarak tutuklu bulunan bir kişinin ise çetenin lideri olduğunu tespit etti.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, polisin gerçekleştirdiği ve altı kişinin tutuklandığı uyuşturucu operasyonuna ilişkin haberleri manşete taşıdı.

Gazete, Merkezi Cezaevi'nde hükümlü olarak tutuklu bulunan 48 yaşındaki Yorgos Hristodulidis Zavrandonas’ın yönettiği uyuşturucu çetesinin çökertildiğini, Zavrandonas’ın kız arkadaşı, anne-babası ve erkek kardeşinin de aralarında bulunduğu altı kişinin de tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldığını yazdı.

Habere göre, mahkemeye sunulan iddianamede; Zavrandonas’ın altı ayda bir milyon euro kazanç sağlayan uyuşturucu çetesini cezaevinden yönettiği belirtilirken, Zavrandonas’ın cezaevinde rahat etmesini sağlamak için para aldıkları iddia edilen 3 gardiyanın da soruşturulduğu ifade edildi.

Haberde, mahkemenin sanıklar aleyhinde 8 ila 6 gün tutuklama kararı çıkarttığı, polis soruşturmasının ise devam ettiği belirtildi.