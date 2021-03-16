Uydu görüntüsü alınacak, kuraklık değerlendirmesi yapılacak

Kuraklık belirleme çalışmaları ve bitkisel üretim alanlarının kontrolü için TÜRKSAT Anonim Şirketi’nden hizmet satın alınması kararlaştırıldı.

Bakanlar Kurulu, Genel Tarım Sigortası Fonu Yönetim Kurulu’nun yaptığı önerge doğrultusunda KKTC’ye ait uydu fotoğraf alımı ve ortorektifikasyonu için 121 bin 392 dolar, kuraklık olması ve ihtiyaç duyulması halinde görüntü sınıflandırılması için ise 15 bin 464 dolar ödeme yapılmasına karar verdi.

Karar Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.