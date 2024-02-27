“Uyardığı için bıçakla yaraladı”

Lefkoşa’da, alkollü şekilde gürültü çıkardığı için kendisini uyaran şahsı bıçakla yaralayan 23 yaşındaki A.D.Ş. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, zanlının Pazartesi günü saat 15.35 sıralarında Lefkoşa'daki İstanbul Sokak üzerinde alkollü bir şekilde gürültü çıkardığı için kendisini uyardığı gerekçesi ile 17 yaşındaki genci sol bacağından bıçakla yaraladığını söyledi.

Polis, H.A.’nın Lefkoşa Devlet Hastanesinde gördüğü tedavinin ardından taburcu edildiğini kaydetti.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, Kıbrıs’ın kuzeyinde kalıcı bir bağı bulunmadığını ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.