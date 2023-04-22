“Üstesinden Gelmek” galasını Goethe Enstitüsü’nde yaptı

Besire Paralik ve Firuzan Nalbantoğlu tarafından hazırlanan ve geçiş noktalarını konu alan " Overcoming "adlı belgesel filmin galası geçiş noktalarının açılışının yirminci yıl dönümü vesilesiyle, 22 Nisan’da ara bölgedeki Goethe Enstitüsü’nde yapıldı.

Hollanda Büyükelçiliği’nin değerli katkıları ile hayat bulan 63 dakikalık Türkçe,Yunanca ve İngilizce dillerinde ve İngilizce altyazılı belgesel, "militarizme ve toplumsal cinsiyet normlarına meydan okuyan" Kıbrıslı kadın, LGBTIQ ve cis-erkeklerin hikayesini anlatıyor.

Çalışma kuzey ile güney arasındaki kontrol noktalarının açılıp kapanmasının Kıbrıslıların yaşamlarını nasıl etkilediği, "birleşik bir gelecek için ortaya konan çabalarla ilgili röportajlar" içeriyor.

Adanın dört bir tarafından birçok Kıbrıslı ve Kıbrısta yaşamını sürdüren insanların da katıldığı gösterim öncesinde Goethe Enstitüsü Müdürü Gabriele Gauler filmin hazırlayıcıları BesireParalik ve Firuzan Nalbantoğlu ile kısa birer konuşma yaptılar. Çok duygusal anların yaşandığı gösterim sırasında birçok izleyici gözyaşlarına hakim olamazken film sonrasında da Paralik ve Nalbantoğlu soruları yanıtladı. İkili başta Hollanda Buyükelçiliği Basın, Kültür ve konsolosluk ilişlileri uzmanı Ingrid Christodoulou-Bouwmeester olmak üzere Hollandanın Kıbrıs Büyükelçiliği’ne,kendilerine çok sıcak yaklaşan ve kapılarını açan Goethe Enstitüsü’ne ve filme katkı/emek koyan herkese teşekkür ettiler.

FİLM EKİBİ

Yazan: Besire Paralik ve Firuzan Nalbantoğlu

Yönetmen: Besire Paralik

Yapımcı: Firuzan Nalbantoğlu

Müzik bestesi: Bunfyah, Inal Bilsel, Island Seeds, Monsieur Doumani

Renk düzenleme: Marlene Loizidou

Çeviri: Arete Pagoulatou, Aycan Garip, Despina Foulatziklidou, Diego A. Aparicio, Emel Gezen, Mamandia Constandinou, Nikolas Soros, Petroula Mavrikiou

Afiş Tasarım: Milan Theophilou-Wooley

Filme röportaj ile katkı koyanlar

Andromachi Sophocleous - Çağdaş Öğüç - Christina Georgiou - Eda Akyüz Karagözlü - Ellada Evangelou - Elli Peonidou - Hüseyin Çavuşoğlu - Katie Economidou - Kemal Baykallı - Magda Zenon-Mamandia Constandinou - Neşe Yaşın - Nicole Stylianidou-Niyazi Kızılyürek - Nuri Sılay - Özge Tahiroğlu - Oya Akın - Rahme Veziroğlu - Suzan Gürel - Tony Angastiniotis - Umut Albayrak - Yegane Giritli