Üstel vites arttırdı: “Gerekirse yasayı değişiriz, yine de yaparız”

Ertuğrul SENOVA

‘Özel Jet’ skandalının aktörlerinden Anex Tour’un, Kamu İhale Yasası’na aykırı şekilde “kazandığı” iddia edilen “Lapta’ya kumarhane ve marinalı otel” ihalesindeki ısrarını sürdüren Başbakan Ünal Üstel vites arttırdı, “gerekirse yasayı değişir, yine de yaparız” dedi.

Hisarköy (Gambilli) Orkide Festivali’nde konuşan Üstel, “Marinanın, bölgeye katma değer sağlayacağını” öne süren Üstel, bölge halkını ihaleye destek çıkmaya davet etti, “Eğer burada yasal düzenleme gerekirse, muhalefetle de konuşup bu yasal düzenlemeyi Cumhuriyet Meclisi’nden geçirtip, bu marinayı bölgemize yapmış olacağız” dedi.

ÇED Raporu ve ‘projesi’ dahi olmadan, Kamu İhale Yasası’na aykırı şekilde “Anex Tour” isimli Türkiye merkezli şirkete verilmek istenen ihale, Yeşil Barış Hareketi tarafından Yüksek İdare Mahkemesi’ne taşınmış ve mahkeme, ihaleye yönelik ara emri kararı üretmişti.

Yaklaşık 5 yıldır devam eden ara emri davası kapsamında geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen son duruşmada Lapta – Alsancak – Çamlıbel (LAÇ) Belediyesi Başkanı Fırat Ataser, belediye çalışanlarını usulsüz şekilde, mesai saatleri içerisinde Lefkoşa’daki mahkeme önüne taşıyarak Yeşil Barış Hareketi ve mahkemeyi protesto ‘ettirmişti.’

Belediyelerin henüz birleştirilmediği 2020 yılının ocak ayında, dönemin Lapta Belediyesi yönetimi, 2,3 kilometrelik sahil şeridi üzerine, 59 dönümlük bir alana ‘kumarhane-otel-marina’ yapılması yönünde bir ihaleye çıkmıştı.

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Söz konusu ihaleyi Arenco isimli Hollanda merkezli bir şirket kazanmış, ancak dönemin UBP – HP Hükümeti’nden bazı üst düzey yetkililerce “tehdit edildikleri” iddiasıyla ihaleden çekilmişlerdi.

Bu kapsamda ihale, Anex Tour isimli firmaya verilmişti.

YENİDÜZEN’in gündeme taşıdığı “özel jet skandalı” olayında, pandemi dönemi içerisinde, karantina kurallarına aykırı şekilde, özel jetle adaya gelen ve “biz özel izinliyiz” diyerek kuralları delen kafile, Anex Tour isimli şirkete mensup isimlerden oluşuyordu.

Kafile, “Lapta’ya kumarhane ve marinalı otel” projesi için adaya gelmişti.

Dönemin Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, skandalın ardından görevden alınmış, Anex Tour, projeden vazgeçtiğini duyurmuştu. Ancak Üstel’in Başbakan olmasının ardından şirket, proje için yeniden kolları sıvadı.

Üstel, festivalde ne dedi?

Hisarköy (Gambilli) Orkide Festivali’nin açılışında konuşan Başbakan Ünal Üstel, konuyu “Lapta’ya kumarhane ve marinalı otel” ihalesine getirdi.

Üstel, “Marinanın, bölgeye katma değer sağlayacağını” öne süren Üstel, bölge halkını ihaleye destek çıkmaya davet etti, “Eğer burada yasal düzenleme gerekirse, muhalefetle de konuşup bu yasal düzenlemeyi Cumhuriyet Meclisi’nden geçirtip, bu marinayı bölgemize yapmış olacağız” dedi.

Üstel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bakın, geldim Girne bölgesine. Uzun süredir bir marina hikâyesi konuşuluyor. Değerli kardeşlerim, eğer bölgeye hizmet ise bu marinaya hep birlikte sahip çıkacağız. Çünkü o marina bu bölgeye yapıldığında, bölgenin katma değeri bir o kadar daha artacak. Onun için biz Sayın Başkana (LAÇ Belediye Başkanı Fırat Ataser) şunu söyledik: Eğer burada yasal düzenleme gerekirse, muhalefetle de konuşup bu yasal düzenlemeyi Cumhuriyet Meclisi’nden geçirtip, bu marinayı bölgemize yapmış olacağız. Çünkü batiğiniz zaman güney kesimine (Kıbrıs Cumhuriyeti), her tarafta bir marina yapar ve marina turizmin daha değişik bir turizm versiyonudur ve zengin bir versiyonudur.”