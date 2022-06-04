Üstel’den Türkiye savunması

“KKTC Başbakanı” olarak görevlendirilen Ünal Üstel, demokrasi ve iradeye yönelik müdahaleler, ayrıca “TC-KKTC Protokolü”ne eleştirileri yanıtladı, “ekonomik olarak öngörülebilir bir ülke yaratılmasını hedeflediklerini” öne sürdü.

Muhalefeti suni gündem yaratmak ve gerçekleri saptırmakla eleştiren Üstel, “Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetenler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Kıbrıs Türk halkının refah ve mutluğunun artırılması, KKTC devletinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir, öngörülebilir bir ekonomik yapıya kavuşturulması dışında bir niyet taşımıyorlar” iddiasını ortaya koydu.

Üstel açıklamasında “Kıbrıs Türkü ve Türkiye bir bütünün ayrılmaz parçalarıdır” diyerek, “Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye’nin arasını açma ya da tarihi gerçekleri değiştirme çabası” suçlaması yaptı.

Üstel, “Bu davaya inanmayanlar gölge etmeye kalkmasınlar” sözleri ile açıklamasını tamamladı.