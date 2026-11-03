Üstel yine gazetecileri suçladı: “Bazı gazeteciler kurultaya gelip kaybedenleri dürttü, tahrik etti”

Ünal Üstel, şaibelerle anılan UBP’nin Milletvekili aday sıralama kurultayında yaşanan demokrasi kriziyle ilgili gazetecileri suçladı, “Bazı gazeteciler kurultaya gelip kaybedenleri dürttü, tahrik etti” dedi.

Genç TV’de Mustafa Alkan’ın hazırlayıp sunduğu Er Meydanı isimli programa konuk olan Üstel, kurultayla ilgili soru üzerine, tüm aday adaylarının kazanmak için yarışa girdiğini, divanın bazı hataları nedeniyle kaybedenlerin öfkelendiğini ancak esas tepkilerin, “dıştan gelen bazı mensuplarının tahrikiyle” meydana geldiğini söyledi.

Üstel, “Esas tepkiler, dıştan gelen bazı basın mensuplarının, kaybeden adayları tahrik etmesiyle yaşandı. Sizi kastetmiyorum ama bazı gazeteciler gelip dürttüler! Neden? Çünkü UBP bayram yaptı” dedi.

24 Ekim Cumartesi günü gerçekleşen kurultayda, elektronik şekilde gerçekleşen oy verme sistemi şaibelerle anıldı, bazı adaylar UBP yönetiminin sisteme “sahte blok oylar” eklediğini öne sürdü.