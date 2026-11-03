“Hayata geçireceğimiz politikalarla bu ülkeyi yeniden ayağa kaldıracağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi toplumda güçlü bir değişim iradesi bulunduğunu belirterek CTP’nin seçimlere hazır olduğunu ve hükümete geldikleri ilk günden itibaren hayata geçirilecek politikalar üzerinde kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

CTP’nin hükümete gelmesi halinde hayata geçireceği beş temel hedef belirlediğini ifade eden Kişi, yolsuzluklarla mücadele ve hesap sorma, nüfus yönetimi ve güvenlik, kamusal eğitim ve sağlık, kamu hizmetlerinde dijitalleşme ile mali ve ekonomik yapının güçlendirilmesine yönelik kapsamlı hazırlıklar yaptıklarını kaydetti.

Mehmet Kale Kişi, Kanal SİM’de Meyil Adakul’un sunduğu Geniş Açı programına konuk olarak yaklaşan genel ve yerel seçimleri, CTP’nin hükümet programını ve ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumu değerlendirdi.

“Toplum, CTP’ye bu geçtiğimiz 7 yılın ardından çok büyük bir umut bağlıyor”

Seçim çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kişi, CTP’nin sahada yoğun bir ilgiyle karşılandığını ve toplumun mevcut yönetim anlayışından çıkış yolu aradığını belirtti. “Toplum, Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne bu geçtiğimiz 7 yılın ardından çok büyük bir umut bağlıyor çünkü bir çıkış yolu arıyor. Toplumda çok güçlü bir değişim iradesi var” diyen Kişi, CTP’nin hem genel hem de yerel seçimlerde güçlü bir sonuç elde edeceğine inandıklarını belirtti. Yapılan anketlere de değinen Kişi, “Anketlerimize ve sahaya göre Cumhuriyetçi Türk Partisi salt çoğunluğu sağlayacak güçte bir iktidarı 6 Aralık gecesi yaşayacak” diye konuştu.

“CTP’nin yönettiği belediyelerdeki başarı hikayesini diğer belediyelerle buluşturmak istiyoruz”

Kişi, CTP’nin yönettiği belediyelerin ortaya koyduğu yönetim anlayışının merkezi hükümet için de önemli bir örnek oluşturduğunu belirterek yerel yönetimlerdeki başarıların tesadüf olmadığını vurguladı. CTP belediyeciliğinin temelinde iyi yönetim, mali disiplin ve sosyal belediyecilik anlayışının bulunduğunu ifade eden Kişi, “Bu yedi belediyenin bu kadar başarılı olması tesadüf değil. Bir anlayış, bir prensiplerle bu belediyecilik anlayışı oturdu” dedi. Girne, Değirmenlik ve Çatalköy belediyelerinin altyapı, eğitim ve sosyal hizmetler alanında gerçekleştirdiği yatırımlara dikkat çeken Kişi, “Şimdi biz bu başarı hikayesini, CTP’nin herkes için hizmet anlayışını diğer belediyelerle de buluşturmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Merkezi hükümet ile yerel yönetimler arasında güçlü bir iş birliği kurulması gerektiğini de belirtti.

“İlk işimiz nüfusu saymak olacak”

CTP’nin hükümete gelmesi halinde öncelikli çalışmalarından birinin nüfus sayımı olacağını belirten Kişi, nüfusun bilinmemesinin eğitimden sağlığa, ulaşımdan güvenliğe kadar birçok alanda planlama yapılmasını engellediğini söyledi. “Bir ülke nüfusunu bilmek zorundadır. Bu yüzden bizim ilk işimiz nüfusu saymak olacak” diyen Kişi, nüfusun yaş gruplarına, eğitim ve sağlık ihtiyaçlarına göre analiz edilmesinin önemine de dikkat çekti. Nüfus sayımına yönelik çalışmaların hükümetin ilk gününden itibaren başlatılacağını ifade eden Kişi, sayımın ardından nüfus hareketlerinin denetim altına alınması gerektiğini de vurguladı. Mehmet Kale Kişi, muhaceret ve yurttaşlık politikalarında düzenlemeler yapacaklarını belirterek “Yurttaşlık ve nüfus bizim için bu ülkenin tekrardan kalkınması için en önemli konularından bir tanesi olacak” ifadelerini kullandı.

“Hesap sorma bizim için ekonomi, sağlık ve eğitim kadar önemlidir”

Mehmet Kale Kişi, CTP’nin beş temel hedefinin başında dürüst ve hesap verebilir bir yönetim anlayışının bulunduğunu ifade ederek ülkede yaşanan yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının devlet kurumlarına duyulan güveni ciddi biçimde sarstığını söyledi. “Hesap sorma bizim için ekonomi kadar, eğitim kadar, sağlık kadar önemlidir. Çünkü öncelikle güven, bir yönetim için olmazsa olmazdır” diyen Kişi, CTP’nin bağımsız bir Yolsuzlukla Mücadele Otoritesi oluşturmayı hedeflediğini aktardı. Söz konusu yapının yalnızca geçmiş dönemde yaşananları incelemekle sınırlı kalmayacağını, gelecekte de kamu yönetiminin denetlenmesine katkı sağlayacağını ifade eden Kişi, “Yolsuzlukla Mücadele Otoritesi’ni bağımsız ve sürekli bir şekilde bütün devletin kurumlarıyla ilişki kuracak bir üst otorite olarak öngörüyoruz” dedi. Kamusal sağlık ve eğitim hizmetlerinin güçlendirilmesinin de temel öncelikleri arasında bulunduğunu belirten Kişi, genel sağlık sigortası ve ilaç takip sistemi gibi düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını söyledi. Kamu hizmetlerinde dijitalleşmenin önemine de dikkat çeken Kişi, yurttaşların devlet dairelerinde en az işlemle hizmet alabilecekleri bir düzen kurmayı hedeflediklerini kaydetti.

“Maliyenin dengelenebilmesi için yeniden üretmemiz lazım”

Son olarak maliyenin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kişi, kamu borçlarının ciddi boyutlara ulaştığını ve gelir gider dengesinin yeniden kurulması gerektiğini belirtti. “Bu bizi korkutmuyor. Gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Mali yapıyı, disiplinle, iyi ve dürüst yönetim anlayışıyla toparlayacağız” ifadelerini kullanan Kişi, öncelikle kamu kaynaklarının gereksiz harcamalara yönlendirilmesinin önüne geçeceklerini, ardından üretim ve ekonomik faaliyetleri canlandırarak devlet gelirlerini artırmayı hedeflediklerini belirtti. Mevcut borçların ödenebilir bir takvime bağlanmasının önemine dikkat çeken Kişi, Lefke Belediyesi’nin geçmişteki borç yükünden kurtulmasını mali disiplin ve planlı yönetimin başarılı bir örneği olarak gösterdi. CTP’nin ekonomi politikalarının yalnızca maliyeyi dengelemekle sınırlı olmadığını vurgulayan Kişi, “Maliyenin dengelenebilmesi için yeniden üretmemiz lazım” diyerek üretimin, turizmin ve yükseköğretimin yeniden güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Kişi, konuşmasının sonunda CTP’nin hazırladığı politikalar ve güçlü insan kaynağıyla ülkenin yeniden ayağa kaldırılabileceklerini ve bu sorumluluğu taşımaya hazır olduklarını söyledi.