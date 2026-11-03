“Fatma Ünal kararı siyaset kokuyor, yargı neden 6 Aralık’tan sonra karar almadı?”

Başbakan Ünal Üstel, bu kez de bağımsız mahkemelere müdahale etmeye çalıştı, Fatma Ünal ‘Juju’nun cezaevine gönderilmesi kararının “siyaset koktuğunu” söyledi, “Yargı neden 6 Aralık’tan sonra karar almadı? Önünde görüşülecek davalar varken, bu kadını yargıladı” dedi.

Genç TV’de Mustafa Alkan’ın sunduğu Er Meydanı programına konuk olan Ünal Üstel, “Kişi yaptığından sorumludur, parti kişilerin değildir. Hatalı işlem varsa, yargı cezasını verir” dedi, “Bir kere şunu da ifade etmek gerek; bu kadın diyor ki diplomayı almadı ve kullanmadı. Alıp kullananlar var. Kadından önce bu diplomaları alanlar var. Niye ilk olarak UBP’nin eski Girne Kadın Kolları Başkanı’nı alıyor?” diye sordu.

Yargıya yönelik müdahale girişimini sürdüren Üstel, “Bu iş siyaset kokuyor mu? Oturup düşünmemiz gerek” dedi.

Üstel, “Seçim yasağı var, 60 gün hiçbir şey yapamıyorum. Yargı oturuyor, bu kararı alıyor. Bunu neden 6 Aralık’tan sonra almadı? Madem ki ülkede yasaklar var, uymak lazım. Önünde görüşülecek davalar varken önce UBP Kadın Kolları başkanı yargılandı” şeklinde skandal ifadeler kullandı.