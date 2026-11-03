Kıbrıs sorununda dikkat çeken görüşme trafiği

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in geçtiğimiz cuma gününden bu yana yürüttüğü ikili temaslar, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin dikkat çeken bir hareketliliğe yol açtı.

Cuma günü Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, pazartesi günü ise Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile görüşen BM yetkilisi; bu sabah saatlerinde beklenmedik bir şekilde Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile TC Elçiliği’nde bir araya geldi.

Holguin, bu temasın hemen ardından ise yeniden Hristodulidis ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Holguin, Hristodulidis ile yapacağı görüşme öncesinde basına "Kendisine birkaç sorum var" açıklamasında bulundu.

Kısa süren temasın ardından, Holguin'in yarın bir kez daha Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile görüşeceği bildirildi.

Hristodulidis: "Özel bir bilgilendirme ve yanıt... Ankara Holguin'e mesaj iletti"

Görüşmenin ardından açıklama yapan Hristodulidis, temasın oldukça kısa sürdüğünü, özel bir bilgilendirme ve yanıt niteliği taşıdığını belirtti.

Diplomasiye biraz daha zaman tanınması gerektiğini söyleyen Hristodulidis, önümüzdeki saatlerde olumlu gelişmeler yaşanabileceğini ifade ederek; Ankara’nın büyükelçi aracılığıyla Holguin’e mesaj ilettiğini, bunun olumlu adımlar için umut yarattığını söyledi.

Hükümet sözcüsü, Holguin - Başçeri görüşmesine 'tepkili'

Hristodulidis’in bu açıklamalarına karşın, Holguin - Başçeri görüşmesi, güneydeki Hükümet kanadında rahatsızlığa neden oldu.

Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, Hristodulidis’in söz konusu görüşmeyi “kabul edilemez” ve “talihsiz” olarak nitelendirdiğini söyledi.

"Görüşme, TC Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay'ın mesaj iletme talebiyle gerçekleşti"

Görüşmenin, BM Güvenlik Konseyi’nin 550 sayılı kararıyla çeliştiğini söyleyen Letymbiotis, görüşmenin Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay’ın bir mesaj iletmesi amacıyla ayarlandığını iddia etti.

Yaşanan tüm gelişmelerin ardından gözler yarın gerçekleşecek Erhürman - Holguin görüşmesine çevrildi.