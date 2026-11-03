İncirli: “Hiç kimsenin kendini yalnız ve çaresiz hissetmeyeceği yeni bir dönemi başlatacağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, göreve gelmeleri halinde sosyal devlet anlayışını yeniden hayata geçireceklerini belirterek, “Hiç kimsenin kendini yalnız ve çaresiz hissetmeyeceği, herkesi kucaklayan, kimseyi geride bırakmayan yeni bir dönemi başlatacağız” dedi.

Kadınların ekonomik yaşama katılımını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten İncirli, “Eşitsizlik bakım hizmetlerinde bozuluyorsa, biz eşitliği de bakım hizmetleri üzerinden kuracağız” ifadelerini kullandı.

Sağlık ve eğitimde nitelikli kamusal dönüşüm hedeflediklerini de kaydeden İncirli, genel sağlık sigortasıyla ücretsiz sağlık hizmetlerine erişimi sağlayacaklarını, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendireceklerini söyledi.

İncirli, sağlık, eğitim ve bakım hizmetlerinde vatandaşların ceplerinden yaptıkları harcamaları azaltarak alım güçlerini koruyacaklarını da belirtti.

CTP, “Ortak Gelecek Vizyonu” kapsamında, “Şimdi Söz Kadınlarda” sloganıyla Cinsiyet Eşitliği ve Sosyal Politikalar vizyonunu düzenlenen basın toplantısında paylaştı.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Salonu’nda yer alan basın toplantısına, İncirli’nin yanı sıra CTP milletvekilleri ve milletvekili adayları ile kadın örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Toplantıda ilk sözü alan CTP Kadın Örgütü Başkanı ve milletvekili Doğuş Derya, partisinin Cinsiyet Eşitliği ve Sosyal Politikalar vizyonunun dört yıllık ortak çalışmayla hazırlandığını belirtti.

Bu süreçte kadınların, çocukların, yaşlıların ve engelli bireylerin sorunlarını araştırdıklarını anlatan Derya, kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinden elde ettikleri verilerle analiz hazırladıklarını söyledi.

Derya, bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, çocuk yuvaları ve sığınma evlerini ziyaret ederek sorunları yerinde incelediklerini, Mor Başak kamplarında düzenlenen atölyelerde çözüm önerileri geliştirdiklerini kaydetti.

Uluslararası kadın hareketindeki gelişmeleri de takip ederek akademisyenlerle birlikte çalıştıklarını belirten Derya, hazırlanan vizyonun onlarca kadının ortak emeği olduğunu vurguladı.

Derya, yeni dönemde sosyal adalet, eşitlik, özgürlük ve demokrasi için çalışacaklarını, şeffaf, adil ve dürüst bir yönetim hedeflediklerini ifade etti.

İncirli: “Sosyal devletin ne olduğunu yeniden hatırlayacağımız bir dönem olacak”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli de konuşmasında, kadınların eşitlik mücadelesine dikkat çekerek, bu mücadeleye katkı koyan herkese teşekkür etti ve CTP Kadın Örgütü'nü dört yıllık çalışmasından dolayı kutladı.

Bir kadın lider ve başbakan olarak görev üstlenmenin, eşitlik mücadelesi veren tüm kadınlar açısından simgesel bir anlam taşıyacağını belirten İncirli, asıl önemli olanın uygulanacak politikalar olduğunu vurguladı.

“Ben bu gururu Kıbrıslı Türk kadınların tümünün gururu olarak taşıyacağım” diyen İncirli, bu görevin sorumluluğunu kadınların bugüne kadar yürüttüğü eşitlik mücadelesinin bilinciyle üstleneceğini ifade etti.

Sosyal devlet anlayışına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan İncirli, mevcut yönetimi bu anlayışın gereklerini yerine getirmemekle eleştirerek, “Önümüzdeki yeni dönem, sosyal devletin ne olduğunu yeniden hatırlayacağımız bir dönem olacak.” dedi.

Sosyal devletin yalnızca temel hak ve özgürlükleri korumakla sınırlı olmadığını, herkesin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmesini sağlamayı da kapsadığını belirten İncirli, şöyle devam etti:

“Biz bu yeni dönemde hiç kimsenin kendini yalnız hissetmeyeceği, hiç kimsenin kendini çaresiz hissetmeyeceği, herkesi kucaklayan, kimseyi geride bırakmayan ve her bir yurttaşımızın insan onuruyla ve haysiyetiyle yaşayacağı yeni bir dönemi başlatacağız.”

“İnsanlarımıza haklarını lütuf olarak vermeyeceğiz”

Kadınların, çocukların, yaşlıların, engellilerin, özel gereksinimli bireylerin ve toplumsal açıdan kırılgan grupların ihtiyaçlarının karşılanmasına öncelik vereceklerini belirten İncirli, sosyal devlet anlayışı çerçevesinde herkesin haklarına eşit şekilde ulaşmasını sağlayacaklarını söyledi.

“Biz insanlarımıza haklarını lütuf olarak vermeyeceğiz” diyen İncirli, son dönemde yapılan yardımların ve sağlanan hakların vatandaşlara bir lütuf gibi sunulmasını da eleştirdi.

Sosyal hakların insan onuruna yaraşır şekilde sunulması gerektiğine dikkat çeken İncirli, vatandaşların yaşadıkları yerden, ekonomik durumlarından ve sosyoekonomik koşullarından bağımsız olarak bu haklardan eşit şekilde yararlanmasını sağlayacaklarını ifade etti.

İncirli, uygulayacakları sosyal politikaların temelinde, kimsenin haklarından yararlanırken minnet duymak zorunda kalmaması anlayışının yer alacağını kaydetti.

“Biz eşitliği bakım hizmetleri üzerinden kuracağız”

Yeni dönemde sosyal politikaların temeline bakım ekonomisini koyacaklarını ifade eden İncirli, çocuk, yaşlı ve engelli bakımının yanı sıra ev işlerinde de kadınların görünmeyen emeğinin bulunduğunu ve bu emeğin ekonominin bir parçası olduğunu belirtti.

İncirli, “Eşitlik burada bozuluyorsa, o zaman eşitsizlik buradan kaynaklanıyorsa, biz eşitliği de bakım hizmetleri üzerinden kuracağız” diyerek, kamusal bakım hizmetlerini güçlendireceklerini kaydetti.

Kreşler, yaşlı bakım evleri ve engelli bireylere yönelik yaşam evleriyle kadınların üzerindeki bakım yükünü azaltmayı ve ekonomik yaşama katılımlarını artırmayı hedeflediklerini anlatan İncirli, kadınların dayanışmasını yüzyıllardır ayakta duran taş kemerlere benzetti.

Kadınların ekonomideki önemine de dikkat çeken İncirli, “Çünkü eğer ekonomide kadını çıkarırsanız o zaman ayakta kalamaz. Hiçbir ekonomi dayanıklı kalamaz” dedi.

Sağlık ve eğitimde kamusal dönüşüm hedefi

Kadınların yanı sıra cinsel yönelimleri ve cinsiyet kimlikleri nedeniyle azınlıkta olan bireylerin de ekonomik yaşama katılım ve kamusal hizmetlerden yararlanma konusunda engellerle karşılaştığını belirten İncirli, sağlık ve eğitimde nitelikli bir kamusal dönüşüm hedeflediklerini söyledi.

Genel sağlık sigortasıyla ülke geneline yayılan kapsamlı, hızlı ve güvenli bir sağlık hizmeti ağı kuracaklarını ifade eden İncirli, vatandaşların ücretsiz sağlık hizmetlerine erişimini sağlayacaklarını kaydetti.

Eğitimde de fırsat eşitliği sağlayacaklarını belirten İncirli, çocukların yaşadıkları bölgeye veya ailelerinin ekonomik durumuna bakılmaksızın nitelikli eğitimden eşit şekilde yararlanmalarını hedeflediklerini söyledi.

“Bizim, insanlarımızın alım gücünü korumak mecburiyetimiz var”

Hayat pahalılığıyla mücadelede sağlık, eğitim ve bakım hizmetlerine yapılan harcamaların azaltılmasının önemine işaret eden İncirli, “Elbette ekonomi politikalarımızı ortaya koyacağız. Elbette maliye politikalarımızı ortaya koyacağız ama bütün bunlar sonuç verene kadar bizim insanlarımızın alım gücünü korumak mecburiyetimiz var” dedi.

İncirli, bu alanlarda sunacakları kamusal hizmetlerle vatandaşların ceplerinden yaptıkları harcamaları azaltacaklarını, bunun özellikle kadınlar, kronik hastalar, engelli bireyler ve yaşlılar açısından önemli olduğunu kaydetti.

Sosyal politikaları kadın örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde hayata geçireceklerini belirten İncirli, “Bu dönemde de çok güçlü sivil toplum örgütlerimiz var, kadın örgütlerimiz var. Biz onlarla beraber bu sosyal politikalarımızı hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

İncirli, kuracakları hükümetin en güçlü yanının sosyal politikalar olacağını belirterek, yeni dönemin kadınların, çocukların, gençlerin, yaşlıların, özel gereksinimli bireylerin ve toplumsal açıdan kırılgan grupların yanında duran bir yönetim dönemi olacağını söyledi.

Derya, Cinsiyet Eşitliği ve Sosyal Politikalar vizyonunu sundu

İncirli’nin konuşmasının ardından CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, dört yıllık çalışmalar sonucunda hazırlanan Cinsiyet Eşitliği ve Sosyal Politikalar vizyonunu, elde edilen veriler ve çözüm önerileriyle birlikte sundu.

Ülkedeki kadın işsizliği, çocuk ve yaşlı bakım hizmetleri ile kadına yönelik şiddete ilişkin verileri de paylaşan Derya, kadın işsizliğinin yüzde 7,5; genç kadın işsizliğinin ise yüzde 29,1 olduğunu, sosyal yardım alanların yüzde 71’inin kadınlardan oluştuğunu belirtti.

Ülkede 0-3 yaş grubuna yönelik devlet kreşi bulunmadığını, yaşlı bakım evlerinin toplam kapasitesinin yaklaşık 230 olduğunu kaydeden Derya, son yedi yılda 7 bin 109 kadının şiddet nedeniyle polise başvurduğuna işaret ederek, koruyucu ve önleyici mekanizmaların güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Dört ana başlıkta 14 adım

Derya, elde edilen veriler doğrultusunda hazırlanan vizyonun kamusal bakım ağı, ekonomik eşitlik, şiddete karşı koruma ve kurumsal güvence olmak üzere dört ana başlıkta 14 adımdan oluştuğunu belirtti.

“Kamusal bakım ağı kurulacak”

Kamusal bakım ağına ilişkin hedefleri de açıklayan Derya, tüm ilçelerde 0-3 yaş grubu için kreş, 3-6 yaş grubu için okul öncesi eğitim hizmeti sunmayı, etüt ve gündüz bakım merkezlerini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Yaşlı ve engelli bireylere yönelik bakım merkezlerinin artırılacağını belirten Derya, rehabilitasyon merkezlerinin yasal çerçeveye kavuşturulacağını, belediyelerle iş birliğinde evde bakım hizmetlerinin geliştirileceğini ve bakım çalışanlarına sertifika verileceğini kaydetti.

Ekonomik eşitlik için düzenlemeler

Ekonomik eşitlik kapsamında ilk dokuz ayda Ekonomik Yaşamda Cinsiyet Eşitliği ve Bakım Hizmetleri Programı hazırlayacaklarına işaret eden Derya, iki yıllık eylem planı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) vizyonuna da değinen Derya, “Biz bize unutturulmaya çalışılan bu AB vizyonunu geri getirmek üzere bu reformları ilk andan itibaren yürürlüğe koyacağız” dedi.

Bu çerçevede AB direktiflerine uygun istihdam planlaması yapacaklarını, işyerinde ayrımcılıkla mücadeleye yönelik yasal düzenlemeleri hayata geçireceklerini ve toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme uygulayacaklarını ifade eden Derya, kadın kooperatifçiliğini ve kadın emeği pazarlarını da destekleyeceklerini kaydetti.

Şiddete karşı koruyucu mekanizmalar güçlendirilecek

Şiddetle mücadele kapsamında 24 ay içerisinde her ilçede Şiddeti Önleme ve Danışma Merkezi (ŞÖDAM) açmayı hedeflediklerini de anlatan Derya, devlet sığınma evi ve 7 gün 24 saat hizmet verecek destek hattı oluşturmayı planladıklarını söyledi.

Derya, polis ve hastanelerdeki şiddete müdahale birimlerinin güçlendirilmesi, kadın polis sayısının artırılması ve hizmet içi eğitimlerin geliştirilmesi için de çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

Cinsiyet eşitliğine kurumsal güvence

Kurumsal güvence kapsamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi'ni (TOCED) tüm birimleriyle faaliyete geçireceklerini belirten Derya, personel eksikliklerini ilk 12 ayda gidermeyi hedeflediklerini söyledi.

Derya, kamu kurumlarında cinsiyet odak noktalarının oluşturulacağını, sivil toplumun da temsil edileceği Danışma-İzleme Konseyi'nin hayata geçirileceğini ve ilk altı ayda iki yıllık Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı hazırlanacağını ifade etti.

Yerel yönetimlerin projelerine de yer verildi

Derya, sosyal politikaların yalnızca merkezi hükümet eliyle yürütülemeyeceğini belirterek, yerel yönetimlerle iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Sunumda; Gönyeli-Alayköy Belediyesi için öngörülen Sevgi Yaşam Merkezi, Mesarya Belediyesi'nin gündüz bakım merkezi projesi, Gazimağusa ve Değirmenlik-Akıncılar belediyelerinin ŞÖDAM çalışmaları ile Girne, Dikmen ve Lefke belediyelerinin bakım ve sosyal destek hizmetlerinden örnekler paylaşıldı.