Üstel, “usulsüzlüğün önünü kapatmadık” dedi, Meclis kahkahaya boğuldu

CTP’nin erken seçim önerisi üzerine kürsüye çıkan Başbakan Ünal Üstel, “seçimin adının erken değil, öne alınmış seçim” olacağını söyledi, önümüzdeki günlerde bir tarih açıklayacaklarını ifade etti.

Üstel, “Bizim öne alınmış seçim tarihini 29 milletvekilimiz ve sizinle istişare ettikten sonra kamuoyuna açıklayacağız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan İncirli’nin, yolsuzluk ve rüşvet iddialarını anımsatmasıyla ilgili konuşan Ünal Üstel, “Biz hiçbir usulsüz işin önünü kapatmadık. Hep açtık. Hep bıraktık. Çalışılsın, varsa bir şey hesap sorulsun” dedi.

Üstel’in bu sözleri salonda kahkahalarla karşılandı.

Üstel, “icraatları bitirip seçime gideceklerini” söyledi.