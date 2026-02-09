“Amaç kamuya açık rekreasyon alanı”

Yeşilsu Turizm Yatırımlar Şirketi, son dönemde kamuoyunda gündeme gelen “rant” iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, söz konusu eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Açıklamada, Yeşilsu Turizm’in yeni kurulmuş bir şirket olmadığına dikkat çekilerek, firmanın 45 yıldır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde farklı alanlarda yatırım yapan, çevreye duyarlı projelere imza atmış Kıbrıslı bir şirket olduğu vurgulandı. Şirket yetkilileri, adlarının “rant” tartışmalarının merkezinde anılmasının kendilerini derinden üzdüğünü ifade etti.

Orman Dairesi ile imzalanan sözleşmenin hiçbir şekilde rant amacı taşımadığı belirtilen açıklamada, kuruyan ve çürüyen akasya ağaçlarının Orman Dairesi ile birlikte temizlenmesi sonucu elde edilen alanın, vatandaşların ücretsiz yararlanabileceği bir rekreasyon alanına dönüştürülmesinin hedeflendiği kaydedildi. Şirketin açıklamasında, benzer sözleşmelerin ülkede çok sayıda örneği bulunduğu ve projenin ilgili devlet kurumları tarafından onaylandığı da hatırlatıldı.

Süreçle ilgili kamuoyunun bilmesi gereken hususlara da yer verilen açıklamada, alanda ağaç kesimi yapılmadığı, yalnızca kuruyan ve çürüyen ağaçların temizlendiği belirtildi. Alanın tamamen rekreasyon amacıyla planlandığı ifade edilerek, betonlaşmanın söz konusu olmadığı, yalnızca 60 metrekarelik ahşap bir büfe ile yine ahşap küçük bir tuvalet yapılmasının öngörüldüğü aktarıldı.

Şirket, alana binin üzerinde ağaç dikileceğini, çocuk oyun parkları oluşturulacağını ve vatandaşların denize ulaşabileceği, piknik yapabileceği bir alan yaratılmasının amaçlandığını vurguladı. Açıklamada, şirketin yatırım ölçeği dikkate alındığında bu alanın bir gelir kapısı olarak görülmediği, sosyal ve çevresel değeri olan bir yatırım hedeflendiği ifade edildi.

Yeşilsu Turizm, ülkede süregelen siyasi çekişmelerin ortasında kalmaktan rahatsızlık duyduklarını belirterek, bugüne kadar tartışmalı hiçbir yatırıma imza atmadıklarını, tüzük ve yasalara her zaman saygılı olduklarını kaydetti.

Açıklamanın sonunda medya kuruluşlarına ve konuya ilgi gösteren muhalefet milletvekillerine çağrıda bulunan şirket yetkilileri, konunun iyi araştırılması, doğru anlaşılması ve kamuoyunun yanlış bilgilerle yönlendirilmemesi gerektiğini ifade etti.