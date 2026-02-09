CTP’nin erken seçim önerisine hükümetten ret

CTP ve bağımsız milletvekillerinin 26 Nisan’da erken seçim önerisi, UBP – YDP – DP Hükümeti’ne mensup vekillerin oylarıyla, oy çokluğuyla reddedildi. 19 vekil kabul oyu kullanırken, 26 vekil ret yönünde oy kullandı.

Oylama öncesi konuşan Başbakan Ünal Üstel, “UBP seçimden hiç çekinmedi. Bugün de çekinmez, yarın da çekinmeyecek. Gündeme ne geldiyse araştırılması için hiç problem yapmadık. Detaya inilmesi için ne gerekiyorsa yapın dedik. Hesap veremeyecek hiç sorunumuz yoktur.

Hepsinin kefiliyim, arkasındayım” ifadelerini kullandı. Buna karşın hükümete mensup vekiller ‘ret’ yönünde oy kullandı.