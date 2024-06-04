Üstel, “Türkiye’ye gideceğim” diyerek hayvancılarla görüşmesini erteledi

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile Başbakan Ünal Üstel arasında bugün gerçekleşmesi beklenen görüşmesi, Üstel’in “Türkiye ziyareti” nedeniyle Cuma gününe ertelendi, birlik başkanı Naimoğulları, “sanırım sürece oynuyorlar” dedi.

Birlik Başkanı Mustafa Naimoğlulları, Başbakan Ünal Üstel ile bugün görüşmek ve sorunları çözmek üzere sözleştiklerini ancak Üstel’in bu akşam Türkiye’ye gidecek olması nedeniyle görüşmenin Cuma gününe ertelendiğini belirtti.

Naimoğulları, söz konusu gelişmeyi bugün öğlen saatlerinde kendisini arayan başbakanlık müsteşarından öğrendiklerini dile getirdi.

Ortaya koydukları taleplerin büyük bir kısmını çözüp, üreticiye bildirmek için hazırlandıklarını ancak bugünkü toplantının ertelendiğini ifade eden Naimoğulları, “Başbakan ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde, soruların çözüleceğini sanmıştık ama sanırım sürece oynuyorlar” dedi.

Eylemlilik süreçlerinin devam ettiğini vurgulayan Naimoğulları, “Müsteşar, bazı konuların çözüme bağlanmadığını söyledi. Cuma günü bunu netleştireceklerini söyledi. Ümit ederim ki bu konular Cuma gün çözülür. Cuma gün sonucu saat 14.00’de sonucu kamuoyu ve üreticiye açıklayacağız” şeklinde konuştu.

Naimoğlulları, “Cumadan sonra başka bir gün bizim için yok” dedi.