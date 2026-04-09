Sendikalar hastane önünde bir araya gelerek hükümete ve sağlık politikalarına yönelik sert açıklamalar yaptı. Yapılan açıklamalarda grevin sona ermediği, yalnızca ara verildiği vurgulanırken, yasa girişimlerinin sürmesi halinde eylemlerin daha güçlü şekilde devam edeceği ifade edildi.

Gürkut: Bu hükümet sağlıkta engel teşkil ediyor

Hastane önünde konuşan Tıp-İş Başkanı Özlem Gürkut “Onlar halka sırtını dönüp ne dediğimizi duymayıp aldıkları emirleri yerine getirmeye devam ediyorlar. Ülkeye halkından korkusundan gizlice giren Başbakan sıkışınca Meclis oturumuna ara verip yine yurt dışı manevrası yaptı.” dedi.

Gürkut, “Sağlıktaki sorunlar dağ gibi. Bu hükümet sağlıkta engel teşkil ediyor. Bunu sadece hastanelerde değil tüm ülkede görüyoruz. Ülkenin kaynakları talan ediliyor. Taşı toprağı ormanı peşkeş çekiliyor. Kamu maliyesi borç batağına dönüştürülmüş durumda.” ifadelerini kullandı.

“Biz sağlıktaki grevimizi tüm emekçilerle yürütürken Sağlık Bakanı bu grevin insan sağlığını tehdit edici olduğunu söyledi. İnsan sağlığını tehdit eden kendi sağlık politikalarıdır.” diyen Gürkut, “Bu hastanelerde hala 6 kişilik koğuş sistemleri vardır. İlaç yoksa, yatak yoksa, ameliyat odası yoksa, hastaneler yıkılmaya yüz tutmuşsa insan sağlığını asıl tehdit eden budur, grevimiz değildir.” dedi.

Gürkut, “Susmayacağız, yılmayacağız. Onlar bizim demokratik yasal haklarımızı tanımamayı seçiyorsa biz de onların grev yasağını tanımamaya devam edeceğiz. Grev bitmedi sadece ara verdik. Yasaları geçirmeye çalışırlarsa daha güçlü döneceğiz.” ifadelerini kullandı.

Özgöçmen: Üstel ‘sağlık atılım yılı olacak’ dedi ama sağlığı çöpe attı

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası eski Başkanı İbrahim Özgöçmen ise, “Biz eylem hazırlığında bulunan ve gerçekleştiren örgütler olarak bilinmelidir ki biz hiçbir zaman ülke insanına zarar veren bir girişimde bulunmadık.” dedi.

Özgöçmen, “Hükümet olduğunu iddia eden ve kendini devletin gücüyle yöneten Ünal Üstel hükümeti bu ülkeye ciddi zarar vermektedir. Üstel ‘sağlık atılım yılı olacak’ dedi ama attığı doğrudur. Sağlığı çöpe attı. Kamu sağlığını bitirdi.” ifadelerini kullandı.

“Günlerdir mücadele vermekteyiz. Sağlık Bakanı en ufak bir eyleme katılındığı zaman tehdit ederek eylemlere katılanları sürgün ediyor. Örneğin beni ve birlik başkanımızı kamudan atmaya çalışıyorlar.” dedi.

Bengihan: AKSA’ya verdikleri paralarla 7 yıldızlı hastane yapılırdı

KTAMS ve KİEF Başkanı Güven Bengihan da “Baskıcı hükümetin antidemokratik aldığı yasa gücünde kararnamelerle birlikte bir de grevleri yasaklamaları moda oldu. Bu grev yasaklarına rağmen tüm sağlık çalışanları bu baskıcı zihniyete rağmen mücadeleye devam ettiler.” dedi.

Bengihan, “Buraya hem teşekkür etmeye hem de desteğe geldik. Başbakan sağlıkla ilgili eleştiri yapacak en son kişidir. Başbakan ve Bakanlar Kurulu bu ülkeye ve geleceğimize zarar veriyorlar. Yapacakları en iyi şey istifa etmek. AKSA’ya verdikleri paralarla 7 yıldızlı hastane yapılırdı.” ifadelerini kullandı.