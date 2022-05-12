İŞTE YENİ KABİNE

UBP Milletvekili Ünal Üstel Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yeni hükümeti sundu. Bugün DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ile görüşen Üstel'in aynı gün hükümeti sunması dikkat çekti.

‘Jet’ kabine!

Cumhurbaşkanı’ndan hükümeti kurma görevini alan UBP Girne Milletvekili Ünal Üstel, UBP Parti Meclisi’nden de ‘olur’ almasının ardından YDP ve DP ile görüştü, kabineyi Cumhurbaşkanı Tatar’a sundu.

Atun ve Gürçağ kabinede!.. Üstel’in kabinesine bir önceki hükümette dışarıda bırakılan Sunat Atun’un yanı sıra, , yıllardır adı ‘bakanlıkla’ anılan İzlem Gürçağ’ın da girmesi dikkat çekti.

UBP’nin ‘yeni’ Milletvekili Öztürkler’e de bakanlık…

Üstel’in kabinesinde dikkat çeken bir diğer isim ise, UBP’nin ‘yeni’ milletvekillerinden Ziya Öztürkler oldu.

Ziya Öztürkler, yeni UBP-DP-YDP Hükümeti’nin İçişleri Bakanı oldu.

Başbakan: Ünal Üstel

Başbakan Yardımcısı Turizm, Çevre, Kültür ve Gençlik Bakanı: Fikri Ataoğlu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı: Erhan Arıklı

Tarım Bakanı: Dursun Oğuz

Dışişleri Bakanı: Tahsin Ertuğruloğlu

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler

Sağlık Bakanı: İzlem Gürçağ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Hasan Taçoy

Maliye Bakanı: Sunat Atun

Ekonomi ve Enerji Bakanı: Olgun Amcaoğlu

Eğitim Bakanı: Nazım Çavuşoğlu

Yeni kabinede bir önceki kısa süreli hükümetin Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun bu Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak atanması dikkat çekti. Ayrıca eski Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun görevden almak için çabaladığı ancak hükümetin düşmesine neden olan Sunat Atun’un da yeniden Maliye Bakanlığı’na getirilmesi dikkat çekti.

Yerini koruyanlar…

Yeni kabinede yerini koruyan bakanlar ise Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Tarım Bakanı Dursun Oğuz, Başbakan Yardımcısı Turizm, Çevre, Kültür ve Gençlik Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ve Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu oldu.

Pilli gitti…

Öbceki hükümette görev alan Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin yeni dönemde bakan atanmaması da dikkat çekti. Üstel Sağlık Bakanlığı’na İzlem Gürçağ’ı atadı.

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