Üstel ‘koalisyon ortaklarına’ teşekkür etti: “Hayırlara vesile olsun”

Hükümeti kurma görevi alan UBP Milletvekili Ünal Üstel DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile görüştü.

Görüşmeden sonra basına açıklama yapan Üstel, “Bu yolları bizimle yürüyen ve yürüyecek olan YDP ve DP ile çalışmalarımız sürüyor” dedi.

Üstel, zamanla yarıştıklarını, ülkedeki hükümet boşluğunu doldurmak için bir an önce Hükümet kurmak için çaba sarf ettiklerini ve bu anlamda bugün noktaya koyduklarını belirtti, ‘koalisyon ortaklarına’ ve partililerine teşekkür etti. “Gailemiz ülkemizdir” diyen Üstel, Hükümet’in hayırlara vesile olmasının diledi.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da “Ünal Üstel’in Başbakanlığı hayırlı olsun” dedi, Üstel’i kutladı.

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