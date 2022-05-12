Hükümet için Genel Sekreterler ‘program taslağı’ çalışacak

Cumhurbaşkanı tarafından Hükümeti kurmakla görevlendirilen UBP Girne Milletvekili Ünal Üstel bugün ilk olarak YDP ile görüştü, saat 15:30’da da DP ile görüşeceğini açıkladı.

YDP ile görüşmeden sonra yapılan açıklamada parti genel sekreterlerinin bugün Hükümet Programı Taslağı’nı çalışmak üzere bir araya geleceği belirtildi. Taslağın daha sonra parti başkanları ve Üstel’in onayına sunulacağı da ifade edildi.

Üstel: “Soru- moru yok”

Görüşme sonrasında kısa bir açıklama yapan Ünal Üstel, ‘Soru- moru yok’ diyerek basının sorularını da geri çevirdi.

Arıklı: “Fikir teatisinde bulunduk, genel sekreterler taslağı çalışacak”

Fikir teatisinde bulunulduğunu belirten YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, kendileri için önemli olanın kurulacak hükümetin icraat yapması olduğunu kaydetti.

Arıklı, dün akşamdan itibariyle yetkili kullarının da konuyu değerlendirdiğini ifade eden Arıklı, parti genel sekreterlerinin bugün Hükümet Programı taslağı çalışacağını açıkladı.