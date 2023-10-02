Üstel, 'istikrara' işaret etti

UBP-DP-YDP Hükümeti Başbakanı Ünal Üstel, yeni yasama yılının ilk gününde ‘istikrar’ vurgusu yaptı, yeni dönemde yarım kalan projeleri birer birer bitireceklerini kaydetti.

Meclis Genel Kurulu’nun açılışında konuşan Üstel, yaklaşık 1.5 yıldır iktidarda olduklarını söyleyerek, bu süre içerisinde gerek reform nitelikli gerekse ülkenin ihtiyacı olan yasaları hayata geçirdiklerini savundu.

Türkiye’den kablo ile enerji gelmesine yönelik ön protokolünün imzalandığını hatırlatan Üstel, uzun süredir hayata geçmeyi bekleyen Ercan Havaalanı’nın açıldığını kaydetti.

Üstel, hayat pahalılığı oranında çalışanlara ödemelerin yapıldığını dile getiren, senede iki kez olan hayat pahalılığı ödemelerinin 3’e çıkarılmasına yönelik karar alındığını, bu konudaki yasa çalışmalarının Meclis’e gönderildiğini kaydetti.

Ülkenin fiziki planının gözden geçirileceğini de dile getiren Üstel, kalkınma planlarının yapılması için gerekli çalışmaların yapılacağına yönelik de bilgi verdi. Üstel, yollardaki ışıklandırılmalara dair sorunların 2024 yılında çözüleceğini savundu.