ÜstEL Hükümeti kamuda münhale devam ediyor: Dün 131, bugün de 5 kişilik münhal!

Yerel seçimin hemen ardından ÜstEL Hükümeti, kamuda münhal açmaya devam ediyor.

Dünkü Resmi Gazete’de 17 dairede 131 kişilik münhal açan Hükümet, bugün de Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’na 5 kişilik münhal duyurusu yaptı.

Resmi Gazete’de yer alan karara göre; 3 kişilik III. Derece II. Sınıf Sanatçı, birer kişilik de IV. Derece Sahne Teknisyeni ve IV.Derece Efektör münhaline çıkıldı.

Başvuruların 3 Ekim 2023’ye kadar kabul edileceği ifade edildi.