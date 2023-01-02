ÜstEL Hükümeti kamuda münhale devam ediyor: Dün 131, bugün de 5 kişilik münhal!
Yerel seçimin hemen ardından ÜstEL Hükümeti, kamuda münhal açmaya devam ediyor.
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Yerel seçimin hemen ardından ÜstEL Hükümeti, kamuda münhal açmaya devam ediyor.
Dünkü Resmi Gazete’de 17 dairede 131 kişilik münhal açan Hükümet, bugün de Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’na 5 kişilik münhal duyurusu yaptı.
Resmi Gazete’de yer alan karara göre; 3 kişilik III. Derece II. Sınıf Sanatçı, birer kişilik de IV. Derece Sahne Teknisyeni ve IV.Derece Efektör münhaline çıkıldı.
Başvuruların 3 Ekim 2023’ye kadar kabul edileceği ifade edildi.
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Etiketler : münhal, RESMİ GAZETE, ÜsEl hükümeti