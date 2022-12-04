Üstel: Girişimler sonuç verdi, et fiyatlarında indirime gidildi

Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel yaptıkları girişimler sonucunda et fiyatlarında indirime gidildiğini açıkladı.

Üstel, hayvan üreticileri ve kasaplarla yapılan değerlendirmeler sonrasında et fiyatlarında bir miktar indirim yapıldığını belirterek, “Bu konudaki girişimler devam edecek. Bir yandan üreticilerimize daha çok üretmeleri konusunda desteklerimiz sürerken, diğer yandan et fiyatları istenen düzeyde olmazsa et ithali opsiyonunu yeniden gündeme alabiliriz” dedi.



“Kaçak et gelişi engellenecek”

Kıbrıs’ın kuzeyine kaçak yollarla et sokulmasının önüne geçilmesi için gerekli her türlü tedbiri alacaklarını açıklayan Ünal Üstel, geçtiğimiz günlerde ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan sınır güvenliği değerlendirme toplantısında adanın güneyinden yasadışı yollarla kuzeye geçirilen kaçak et ve diğer ürünlerle ilgili sınırlarda alınacak önlemlerin ele alındığını kaydetti. Ünal Üstel, alınacak tedbirlerle birlikte ülkeye kaçak ve ne olduğu belli olmayan ürünlerin girişinin engellenmiş olacağını, böylece halkın daha kaliteli ve sağlıklı ürünlere ulaşmasının güvence altına alınacağını bildirdi.

Sınır boyunca çağa uygun takip sistemleri kurulacak

Et kaçakçılığın önlenmesi için sınır boyunca 24 saat takip yapacak sistemler kurulacağını ve dijital denetimlerin artırılacağını, oluşturulacak hızır müdahale timlerinin izleme merkezinden gelecek uyarılara göre kaçakçılık girişiminde bulunanlara hemen müdahale edeceğini, bu arada Ceza Yasası’nda değişiklik yapılarak kaçakçılığı önlemek için cezaların ağırlaştırılacağını anlatan Ünal Üstel, bu konudaki yasal düzenlemelerin ivedi şekilde gerçekleştirileceğini söyledi.

Et Kaçakçılığı İle İlgili Ceza Yasası’nda değişiklik yapılacak

Ceza yasası kapsamında yapılacak değişikliklerin önümüzdeki hafta bakanlar kurulunda görüşüleceğini dile getiren Başbakan Üstel, "ilgili bakanlıklar ve güvenlik birimlerinin ortak çalışması ile alınacak önlemlerle et kaçakçılığın önüne geçileceğini" ifade etti.

Hızır müdahale ekibi oluşturulacak

Üstel oluşturulacak hızır müdahale ekiplerinin en kısa sürede göreve başlamasının sağlanacağını da ifade ederek bu ekiplerin sadece sınır kapılarında hizmet vereceğini ve et kaçakçılığın önlenmesinde etkin rol oynayacağını söyledi.