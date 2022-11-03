Üstel: Fuat Oktay Salı günü geliyor, protokol imzalanacak

Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel, önümüzdeki Salı günü Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın geleceğini ve Protokol’ün de imzalanacağını söyledi.

Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel bir grup gazeteci ile bir araya geldi. Üstel Kıb-tek'e ilişkin de açıklamalarda bulundu, ihale sürecine ilişkin bir iş insanın iddiası üzerine polisin soruşturma başlattığını açıkladı.

Maliye Bakanı Alişan Şan'ın ve UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu'nun eşlik ettiği Üstel'in basınla buluşmasında şu açıklamalar öne çıktı:

“2 ay Cumhuriyet Meclisi'ni harıl harıl çalıştırdık. Kısa dönem içerisinde kurumların bütçeleri dahil can alıcı 28 yasa geçirildi. Hükümet’in gündeminde olan birçok yasayı önümüzdeki dönemde geçireceğiz. 16 Kasım'da seçim yasakları başlayacak. Bu tarihten itibaren yerel seçim çalışmaları hız kazanacak.

Halkımızı rahatlatacak bir takım dokunuşlar yaptık, daha fazla dokunuşlar yapacağız. Sosyal yardım alanlara hayat pahalılığı ödeneğini yılda 2'ye çıkardık.

Cemile yardımı alanlara da yüzde 50 ve yüzde 100 artış yaptık ve bayramlık verdik. Kasım ayında bu insanlarımıza bir dokunuş daha yapacağız.”

“TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fuat Oktay çok yardım etti”

Sosyal yardım alanlara maaşlarının dışında 4000 TL yardım yapacağız. Engellilere de 2000 TL verilecek.

Bu çalışmalara TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fuat Oktay çok yardım etti.

1 milyar 230 milyon TL ek protokol dışında kaynak aktarıldı. Fuat Oktay Salı günü geliyor, bu ziyarette protokol imzalanacak Asgari ücretten vergi alınmamasını konusunu da karara bağladık.”

Ünal Üstel kamuya hayat pahalılığı artışı ve özel sektöre yapılan teşvik ödemelerinden de bahsetti. Tarıma teşviklerin yanı sıra elektrik teşviğinin yükseltildiğini anımsattı.

Üstel, elektrikte çoklu tarifeye geçildiğini ve bu tarifeye geçişin tercihe dayalı olduğunu da hatırlattı.

“Önümüzdeki hafta Meclis’in gündeminde muhaceret affı olacak”

Üstel, önümüzdeki hafta Meclis’in gündeminde muhaceret affı olacağını da açıkladı.

Eski cezaevine düzensiz göçmenler için düzenleme…

“Yeni cezaevine tüm mahkumları taşıdık. Bu cezaevine Allah kimseyi düşürmesin ama gayet geniş konferans salonları olan dünya standartlarında bir cezaevi yapıldı” diyen Üstel, eski cezaevinde düzensiz göçmenlerin barındırılması için bir düzenleme yapılacağını da açıkladı.

İkinci etap Alsancak Çevre Yolu’nun Mart 2023’te tamamlanacağını söyleyen Üstel’in açıklamalarından satır başları şöyle:

“Pandeminin sonuna geldik. Bu nedenle pandemiye ayrılan hastane binası ana hastanedeki yoğunluğu azaltmak için bazı branşları oraya taşıdık.”

‘EK PROTOKOL’

Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan ‘ek protokol’ çerçevesinde toplam 1 milyar 97 milyon TL gönderildiğini açıklayan Ünal Üstel, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay geldiği zaman ek kaynakların açıklanacağını belirtti.

Üstel ‘Ek protokoller’den de bahsetti:

►“Eğitime 3.8 milyon ayrıldı… Bu okullardaki iç yenilik içindir ... Masa, sandalye, bilgisayar vs… Güvenlik için 15 milyon TL ayrıldı…

►Yeni güvenlik önlemleri ve Ercan’ın güvenliği için gönderildi. Sağlık için 50 milyon TL gönderildi…

►Kanser hastaları ve ilaç temini için kullanılacak Elektrik Kurumu’ndaki borçların ödenmesi için 900 milyon TL gönderildi.

‘Uykularımızı kaçıran Kıb-tek’

“Zaman zaman uykularımızı kaçıran bizi de büyük sıkıntıya sokan Elektrik Kurumu konusuna geçelim” diyen Üstel, ‘3 günlük yakıt kaldı, bir günlük yakıt kaldı’ dememek için bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Üstel, “Türkiye'den son alınacak yakıtta yüzde 3 buçuk kükürt vardı. Ben kabul etmedim. Elektrik santraline filtre koyamadık, bu hepimizin ayıbıdır. Bu nedenle ben yüzde bir kükürt oranı olan yakıta yöneldim” şeklinde konuştu.

Üstel elektrikte yakıt nakliyesi konusunda yorum yaparken pandemiden sonra navlun ücretlerinin arttığından bahsetti.

Elektrikte bugüne kadar yaşananlar nedeniyle çok fazla sıkıntıya girdiklerini anlatan Üstel ihale süreçlerine de dikkat çekti.

“Yakıt ihalesine düşük teklif verenler güven vermedi… Türkiye ile konuştuk”

Elektrik kurumu yakıt ihalesinde düşük fiyata teklif verenlerin güven vermediğini bu nedenle daha yüksek teklif verene ihalenin verildiğini anlatan Üstel "Bir üst teklif verene geçtik. Çok rahatsız oldum bu durumdan... Bunlar yaşanırken Türkiye ile konuştuk" dedi.

KIB-TEK… YAKIT… TPİC’le PROTOKOL

“KKTC yakıt bedelini, Türkiye navlun ücretini ödeyecek… 5 yıllık protokol imzalanacak”

Üstel’in ifadeleri devamla şöyle:

“TPİC ile yapılacak protokolle KKTC sadece yakıt bedelini ödeyecek. Navlun ücretini Türkiye ödeyecek. 11 Kasım'da ilk gemi gelecek. 5 senelik bir protokol imzalanacak. Gelecek yakıt yüzde bir kükürt içerecek. TPİC ile haftaya bir protokol imzalanacak. Teknekcik'e 2023'te filtre takılacak. Filtre takılınca elektrik üretimindeki yakıtta, yüzde 3 buçuk kükürt içeren yakıta geçeceğiz. Yüzde 3 buçuk kükürt yakıta geçince elektrikte indirim yapacağız”

“AKSA ile devam edilecek ama şartlar gözden geçirilecek”

Üstel soru üzerine, TPİC’in yakıtı borsa fiyatına göre getireceğini söyledi, “Devletten devlete alım yapacağız. TPİC devletin yan kuruluşudur” şeklinde konuştu.

“Aksa ile devam edilecek ama eskisi gibi devam edilmeyecek” diyen Üstel, şartların gözden geçirileceğini de ifade etti.

“Artık sayaçları da Türkiye'den alacağız”

“Elektrikte sayaç sıkıntısı var. Sayaç getirilmesini bekliyoruz. Bundan da çok rahatsız olduk. Bunu da Türkiye ile konuştuk artık sayaçları da Türkiye'den alacağız.”

“İhale süreçleri ile ilgili polis soruşturma başlattı”

Elektrik Kurumu'ndaki ihale süreçlerinde işaret eden Üstel bazı iddiaların gündemde olduğuna dikkat çekti. Bir iş insaninin iddiası ile ilgili polisin soruşturma başlattığını söyledi. Üstel "Bu konuda startı verdik" dedi.

“Gözlerim tamam, hiçbir sıkıntım yok”

Ünal Üstel gözlerindeki rahatsızlığa ilişkin de açıklama yaptı: “Bir ay önce bir göz rahatsızlığı yaşadım. Kornea’da yırtık oluştu. Sağ gözümün tedavisini tamamladı. Sol gözüm de tedavi oluyor. 15 Kasım'da sol gözüm de iyileşecek ve gözlüğü çıkaracağım. Gözlerim tamam, hiçbir sıkıntım yok. Başbakan olunca fazla okumam, fazla çalışmam gerekti”

Maliye Bakanı Şan, ‘bütçe açığını ve borçlanmaları’ anlattı:

“900 milyon borç, Devletin mükellefiyetlerini yerine getirmek için alındı”

Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel’in basınla buluşmasında Maliye Bakanı Alişan Şan da söz aldı, bütçe açıklarından bahsetti.

Şan, “Maliye’nin bu açık kadar borçlanma yetkisi var. Bu açığı kapatma amacındayız. Son yapılan 900 milyon borçlanma kararı da devletin mükellefiyetlerini yerine getirmek için alındı” dedi.

Kıb-tek Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa:

“Göreve geldiğimde kasada 1 TL, ambarda kablo yoktu”

Kıb-tek Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa da açıklamalarda bulundu, göreve geldiğinde kasada 1 TL, ambarda ise kablo bile olmadığını kaydetti.

Paşa’nın açıklamaları şöyle:

“Göreve geldiğimde kasada 1 TL yoktu. Ambarlarda kablo yoktu Şu ana kadar borçları kapadık, eksikleri giderdik. Sayaç alımı konusu tam bir rezalettir. 2014'te yapılan sayaç ihalesi ile oldu bunlar… Bugün kurumda bir sayaç yoktur. Kıbtek’e geldiğimde bir yıl önce sendikada ne bütçe vardı, ne de toplu sözleşme…”

“Süreçler devam ederken EL-SEN grev açıkladı”

El- Sen ile imzalanacak sözleşme taslağının da gözden geçirilmek üzere Personel Dairesi’ne gönderildiğini ifade eden Paşa, “Bu süreçler devam ederken sendika grev açıkladı” dedi.

“Göreve geldiğimde 115 milyon piyasaya, 130 milyon bankalara borç buldum”

Kıb-tek Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, göreve geldiğinde çok yüklü miktarda borçla karşılaştığını ve bazı ödemeler yapıldığını da söyledi. Paşa’nın açıklamaları şöyle: “Göreve geldiğimde ödenmemiş borçlar buldum. 115 milyon piyasaya, 130 milyon bankalara borç buldum. 335 milyon yakıt ödemesi yaptık. 50 milyon Aksa’ya, 150 milyon TL Kıbrıs’ın güneyine ödedik.

‘Çoklu tarife’ye 400 başvuru

‘Çoklu tarife’ye bugüne kadar 200 bin kullanıcı arasından 400 abonenin başvurduğu da açıklandı.