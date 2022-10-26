Üstel: Bazıları reformu engellemeye çalıştı ama başaramadı

KKTC Başbakanı olarak görevlendirilen Ünal Üstel, Anayasa Mahkemesi’nin Belediyelerin Birleştirilmesi Yasası ile ilgili verdiği kararı değerlendirdi, “Bazıları reformu engellemeye çalıştı ama başaramadı” dedi.

“Keşke yargıya gidilmeseydi ama gitmeyi tercih ettiler” diyen Üstel, “Mahkeme kararı sonrası belediyeler ile ilgili yasaların ve reformun sekteye uğramadan devam etmesinden dolayı memnunum” şeklinde konuştu.

Üstel, 18 belediye ile seçime gidileceğini dile getirerek, “Meclis iradesinin Anayasa Mahkemesinin de kararı ile hayat bulacak olmasının önemli” dedi.

“Hukuki belirliliğin olduğu tespit edildi”

Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan değerlendirme sonrasında söz konusu yasanın, anayasanın özellikle 1, 119, 113 maddelerine aykırı olmadığının tespit edildiğini belirten Üstel “Anayasa Mahkemesi hukuki belirliliğin olduğunun tespitini yaparak, yasadan dolayı öngörülemez bir durumun olmadığını, yeni oluşacak olan belediyelerin seçimle birlikte tüzel kişilik kazanacağını ve bu düzenlemenin de doğru ve yasal olduğunu ortaya koydu” ifadelerini kullandı.

Üstel, kendisinin İçişleri Bakanı olduğu dönemde ve sonrasında, muhalefete uzlaşı ile bu yasaları geçirmek için her türlü teklifi yaptığını anlatarak hedefin daha etkin hizmet verecek bir düzenlemenin yapılarak halkın daha iyi hizmet alacağı bir yapının oluşturulması olduğunu vurguladı.

“Keşke bizimle hareket etselerdi”

Üstel, “Keşke yargıya gidilmeseydi ama gitmeyi tercih ettiler. Mahkeme kararı sonrası belediyeler ile ilgili yasaların ve reformun sekteye uğramadan devam etmesinden dolayı memnunum” dedi.

Anayasa Mahkemesinden de uygunluk alan Belediyelerin Birleştirilmesi Yasasının önemli bir reform olduğuna vurgu yapan Üstel, bu yeni yasa ile birlikte belediyelerin etkinliğinin artacağını, hizmet kalitesinin iyileşeceğini, kısacası belediyelerin çok daha etkin ve verimli çalışacağını belirtti.

“Yeni yasa ile önemli bir reforma imza attık”

Yeni yasa ile belediyelerin yapısal sorunlarına çözüm konusunda önemli bir reforma imza atıldığını anlatan Başbakan Ünal Üstel, bu yasa ile belediyelerin çok daha etkin hizmet verecek şekilde yeniden yapılanacağını vurguladı.

Yerel yönetim kuruluşlarının yetki ve görevlerinin yerinden yönetim ilkesine uygun olarak yasa ile düzenlendiğine işaret eden Üstel, belediyelerin tüzel kişiliklerinin oluşmasında da bir sıkıntı olmadığının tespit edildiğini kaydetti.

“Son aşama 51-95 sayılı yasanın da geçmesi”

Üstel; esas önemli adımın 51/95 sayılı belediyeler değişiklik yasasında atılacağını vurgulayan Başbakan Üstel, “Yerinden yönetimi önemsiyorum. Buradan da CTP yönetimine komite aşamasında ortak çalışma ve oybirliği ile adım atma çağrımı yineliyorum. Mali yapısı güçlü, merkezi hükümetin yükünü azaltacak, yerinden yönetimle ülkenin her köşesinde vatandaşa yardımcı olacak bir yapıyı kuracağız” dedi.

Üstel, “Artık son aşama 51/95 sayılı Belediyeler Yasasının geçmesiyle belediyeler ile ilgili tüm yasalar tamamlanmış olacaktır. Hükümet olarak çok çaba ve emek sarf ettik. Uzun zamandır bu reformun gerçekleşmesi için katkı koyan herkese teşekkür ederim. İrade olduktan sonra reformların yapılabileceğini ortaya koymuş olduk. 18 belediyenin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bütün adaylara ve partilere şimdiden başarılar diliyorum” diyerek açıklamasını tamamladı.