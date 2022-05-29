Üstel hükümet ortaklarıyla birlikte Ankara yolcusu

Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Erhan Arıklı ve beraberindeki heyet ile birlikte yarın Ankara’ya gidiyor.

Başbakan Üstel’e, hükümet ortakları Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da eşlik edecek.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdülüğü'nden verilen bilgiye göre, Üstel ve beraberindeki heyet yarın saat 15.35’de Ankara’ya gitmek üzere Ercan Havalimanından ayrılacak. Ankara’da resmi temaslarda bulunacak Başbakan Ünal Üstel ve heyeti, temaslarını tamamladıktan sonra 1 Haziran Çarşamba günü saat 12.50’de adaya dönecek.