Üstel: “6 Aralık’ta iki seçimi birlikte yapıyoruz, hayırlı olsun”

UBP - DP Hükümeti, yerel ve genel seçimlerin bir arada yapılmasını ivedilik talebiyle Meclis Genel Kurulu gündemine taşıdı.

İvedilik talebiyle ilgili söz alan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncrili, “CTP’nin iki seçimin aynı gün gerçekleşmesine hazır olduğunu ancak seçim sürecinde ciddi kriz ve tınaklıklar yaşanacağını” belirterek, ret oyu vereceklerini ifade etti.

İncirli’nin ardından kürsüye çıkan Başbakan Ünal Üstel ise grup kararlarının iki seçimin aynı gün olması yönünde olduğunu söyledi, “6 Aralık’ta iki seçimi birlikte yapıyoruz, hayırlı olsun” dedi.

Üstel’in ardından ivedilik oylandı; oy çokluğuyla kabul edildi.